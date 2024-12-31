Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Δεκαπέντε γυναικοκτονίες στιγμάτισαν την ελληνική κοινωνία για το 2024, δημιουργώντας πολλά ερωτήματα και προκαλώντας οργή και θλίψη για την απώλεια των θυμάτων.

Όταν μία χρονιά πλησιάζει στο κλείσιμο της, γίνεται αυτομάτως ένας απολογισμός και μία ανασκόπηση. Τόσο σε προσωπικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο τείνουμε να προβαίνουμε σε αξιολογήσεις κάνοντας μία αποτίμηση. Τι βελτιώσαμε και τι επιδέχεται βελτίωσης;

Δυστυχώς, υπάρχουν και οι δυσάρεστοι απολογισμοί που δείχνουν ότι απομένουν ακόμα να γίνουν πολλά βήματα σε νομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο προκειμένου ένα επικίνδυνο φαινόμενο να εξαλειφθεί. Γίνεται λόγος για τις γυναικοκτονίες, οι οποίες φέτος έφτασαν τον αριθμό 15, εγείροντας ερωτήματα για το τι πηγαίνει λάθος και καταγράφεται τόσο υψηλός αριθμός.

Η γυναικοκτονία είναι ένας όρος για το έγκλημα μίσους που βασίζεται στο φύλο. Γενικά ορίζεται ως «η δολοφονία γυναικών (ή κοριτσιών) επειδή είναι γυναίκες», συμπεριλαμβανομένων μορφών έμφυλης και σεξιστικής βίας.

Ένα χρόνο πριν οι 15 γυναίκες, που αναφέρονται παρακάτω ήταν όλες εδώ, προτού ο σύντροφός τους - σε όλες τς περιπτώσεις - κόψει με άγριο τρόπο το νήμα της ζωής τους. Οι λόγοι; Παθολογική ζήλεια. Εμμονή. Κτητικότητα. Λάθη των αρχών. Όλες οι ιστορίες καταγράφοναι με χρονολογική σειρά.

Την έλεγαν Γεωργία-1η Ιανουαρίου 2024

Δεν είχε προλάβει να μπει καλά-καλά ο χρόνος και η πρώτη γυναικοκτονία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, με μια ιστορία που επρόκειτο να σοκάρει όλη την Ελλάδα. Το θύμα, μια έγκυος 41 χρονών, η Γεωργία. Ο θύτες ο 39 χρόνος σύντροφος της και ο 34χρονος φίλος του.

Το βράδυ της Πρωτοχρονιάς ήταν το τελευταίο βράδυ που εθεάθη ζωντανή η Γεωργία. Περπατούσε χέρι-χέρι με τον σύντροφό της, ανυποψίαστη ότι κρατά το χέρι του δολοφόνου της.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Όδευαν και οι δύο στο σπίτι τους, όπου τη Γεωργία περίμενε μια ενέδρα ληστείας. Σύμφωνα και με τα όσα φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ο 34χρονος, ο φίλος του 39χρονου, οι δύο τους κατέστρωσαν σχέδιο για να ακινητοποιήσουν τη 41χρονη έγκυο και στη συνέχεια να μεταβούν στο πατρικό της σπίτι απ’ όπου θα αφαιρούσαν οικονομίες ύψους 7 με 8 χιλιάδων ευρώ από τους γονείς της.

Ο 34χρονος, λοιπόν, βάσει σχεδίου, περίμενε το ζευγάρι λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου μέσα στο διαμέρισμα με κλειστά τα φώτα και όταν μπήκαν μέσα, εκείνος ακινητοποίησε τη 41χρονη, την έδεσε, τη φίμωσε και την οδήγησε στο κρεβάτι. Στη συνέχεια φέρεται να αποχώρησε από το διαμέρισμα. Περιγράφοντας τη δική του εκδοχή και όσα φέρονται να είχαν προ-συνεννοηθεί με τον συγκατηγορούμενό του, ο ίδιος σημείωσε: «Μου είπε ότι πρέπει να είμαι πάνω στο σπίτι και όταν έρθουν θα κάνει ένα "βηχαλάκι" για να καταλάβω. Μου έδωσε ένα μαχαίρι για να φοβηθεί. Όταν την έδεσε άφησα το μαχαίρι και μου έκανε νόημα να κατέβω κάτω και να τον περιμένω για να πάμε στο σπίτι και να πάρουμε τα λεφτά. Ήρθε κάτω ταραγμένος και μου λέει "έλα να με βοηθήσεις, είναι νεκρή - όπως κουνιόταν έπεσε πάνω στο μαχαίρι". Το στρώμα ήταν μέσα στα αίματα. Τρελάθηκα, με απείλησε. Τα καθάρισε. Βρήκε το κουτί σε ένα άλλο σπίτι και την έβαλε μέσα μόνος του μαζί με την κουβέρτα. Εγώ συμμετείχα μόνο στο κουβάλημα και τη μεταφορά». Όπως ανέφερε αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές ομολογώντας την εμπλοκή του στο έγκλημα επειδή «δεν μπορούσα να τα κρατάω άλλο μέσα μου.

Γεωργία

Ο συνεργός επιτέθηκε πρώτος τραυματίζοντάς την και ο σύντροφός της που ήταν και πατέρας του αγέννητου παιδιού τους, την κατακρεούργησε και την αποτελείωσε, σκοτώνοντας εκείνη και το έμβρυο. Έφερε τρία θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα και στον αυχένα. Αφού τη σκότωσαν, της αφαίρεσαν 80 ευρώ που είχε στην κατοχή της.

Σχεδόν μία ώρα μετά τη δολοφονία, ο 39χρονος με τον συνεργό του τοποθέτησαν σε μία κίτρινη σακούλα τα προσωπικά της αντικείμενα και τα πέταξαν σε κάδο απορριμμάτων.

Λίγο αργότερα οι δύο άνδρες καταγράφονται σε βίντεο να κουβαλούν στα χεριά τους ένα μπαούλο και να κατευθύνονται στο αυτοκίνητο τους. Σε αυτό φόρτωσαν το μπαούλο και το μετέφεραν στο μέρος, όπου βρέθηκε η σορός, ένα ερημικό σημείο της Χαλκιδικής.

Μετά από αυτό άρχισε μια κακοπαιγμένη παράστασή από την πλευρά του δολοφόνου. Ο σύντροφός της εμφανιζόταν σε τηλεοπτικές εκπομπές αναζητώντας τη, επιδεικνύοντας μάλιστα κάποια από τα ρούχα της, καθώς από το βράδυ της Πρωτοχρονιάς η Γεωργία αγνοείτο μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου, όποτε και βρέθηκε το σώμα της άτυχης γυναίκας. Ο 39χρονος ανέφερε πως την επίδικη μέρα της Πρωτοχρονιάς που δολοφονήθηκε η γυναίκα, μπήκε μαζί της στο διαμέρισμα στην Καλαμαριά, πήρε τη φαρμακευτική του αγωγή και κοιμήθηκε, χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό. «Σαχλαμαρίσαμε λίγο με τη Γεωργία, πήρα την αγωγή μου (ψυχιατρικής φύσης) και κοιμήθηκα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Όταν ξύπνησα την επόμενη μέρα, η Γεωργία έλειπε, ενώ είχε πάρει 5.000 ευρώ από τις αποταμιεύσεις μου. Δεν ξέρω ποιος μου έστειλε το μήνυμα όταν ήταν νεκρή. Υποπτεύομαι ότι το έκανε ο 34χρονος» ανέφερε.

Ο 39χρονος, έχει σε βάρος του 49 δικογραφίες, αρκετές από τις οποίες για βαρύτατα αδικήματα, ωστόσο ο καταδικασθείς πλέον σε ισόβια επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη 15 ετών, κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Η πρώτη καταγγελία που υποβλήθηκε σε βάρος του ήταν το 2016 από την πρώην σύζυγό του για ενδοοικογενειακή βία. Όπως η ίδια ισχυρίζεται οι αρχές της είπαν «να τα βρει με τον σύζυγό της γιατί έχουν δυο παιδιά». Το 2020 ακολούθησαν 4 μηνύσεις σε βάρος του για ξυλοδαρμό με θύμα την αδερφή του. Η γυναίκα απευθύνθηκε στις αρχές τον Φεβρουάριο στο Α.Τ Τούμπας, το Ιούνιο στο Α.Τ Πυλαίας, τον Αύγουστο στο Α.Τ Τούμπας και το Δεκέμβριο στο Α.Τ Χαριλάου.

Ο 39χρονος έχει καταγγελθεί στο πρόσφατο παρελθόν από την αδελφή του και για βιασμό. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη ύστερα από καταγγελία της αδελφής (τον Ιούνιο του 2022) στο Τμήμα Ασφαλείας Πυλαίας – Χορτιάτη.

Είχε ασκηθεί ποινική δίωξη εις βάρος του για βιασμό, γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών και παράνομη οπλοφορία. η αδελφή του 39χρονου η οποία έχει καταγγείλει τον αδελφό της κατ' επανάληψη για κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της, ακόμη και για βιασμό. Αναφερόμενη στην άτυχη Γεωργία, η μάρτυρας τόνισε μεταξύ άλλων: «Αν τη γνώριζα, γιατί δεν τη γνώριζα, θα την είχα προειδοποιήσει να φύγει μακριά του. Ήταν βίαιος με χτυπούσε, πήγαινα συχνά στο νοσοκομείο». Ανάλογα βίαια περιστατικά που υπέστη στο παρελθόν από τον ίδιο, μετέφερε στους δικαστές του Κακουργιοδικείου και πρώην σύζυγος του 39χρονου (έχουν δύο παιδιά).

Η Γεωργία, όταν τη σκότωσε ο σύντροφός της ήταν στη 7η εβδομάδα κύησης.

Γυναικοκτονία στο Ζεφύρι – 8 Ιανουαρίου 2024

Το πρωί της 8ης Ιανουαρίου, στο διαμέρισμα της οικογένειας στο Ζεφύρι, ακούστηκαν οι φωνές από καβγά.

Την ίδια στιγμή 50χρονος περιέλουσε τη 45χρονη σύζυγό του με εύφλεκτο υλικό και στη συνέχεια της έβαλε φωτιά, μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών τους.

Μπροστά στο περιστατικό ήταν και ο 20χρονος γιος του ζευγαριού μαζί με τα ανήλικα παιδιά του, ο οποίος μεταφέρθηκε με ίδια μέσα σε ιδιωτικό νοσοκομείο καθώς τραυματίστηκε ελαφρά στην προσπάθεια του να βοηθήσει τη μητέρα του.

Ο 50χρονος συνελήφθη και η 45χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όμως έπειτα από μία εβδομάδα στις 15 Ιανουαρίου υπέκυψε στα τραύματά της.

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο - 16 Ιανουαρίου 2024

«Ελάτε υπάρχει μία γυναίκα χτυπημένη», με αυτή τη φράση ειδοποίησε το ΕΚΑΒ ο 39χρονος στις 7:30 το πρωί, αφού είχε σκοτώσει τη σύντροφό του.

Το ζευγάρι δούλευε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και γύρναγαν νωρίς το πρωί. Ένας καυγάς ξεσήκωσε όλη την πολυκατοικία. Πάνω στον τσακωμό ο 39χρονος έβγαλε το όπλο και πυροβόλησε τη 29χρονη σύντροφό του στο κεφάλι. Όταν έφτασαν οι διασώστες βρήκαν την κοπέλα σε λίμνη αίματος στο σαλόνι του σπιτιού, ενώ αίμα βρέθηκε και σε ένα σεντόνι. Φορούσε τα ρούχα της και έφερε τραύμα από σφαίρα στο πλάι του κεφαλιού της, κοντά στο αυτί.

Οι καυγάδες ανάμεσα στο ζευγάρι φαίνεται πως ήταν συχνοί, σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κάτοικοι της περιοχής. Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστός ακόμη ο λόγος που ξεκίνησε εκείνον τον καυγά που κατέληξε με τη δολοφονία της 29χρονης. Όταν έφτασαν οι αρχές βρήκαν τον δράστη στην είσοδο του σπιτιού να τους περιμένει. Δυσκολεύτηκαν να λάβουν κατάθεση από εκείνον, καθώς είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ.

«Παίζαμε με το όπλο», ανέφερε ο δράστης, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για κάποιο αστείο.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τοπικά μέσα, πριν το τηλεφώνημα του 39χρονου στο ΕΚΑΒ είχε προηγηθεί άλλο ένα τηλεφώνημα στο οποίο γινόταν λόγος για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη – 22 Φεβρουαρίου 2024

Γύρω στις 15:30 το μεσημέρι, της Πέμπτης, θορυβημένος επειδή οι θείοι του δεν σήκωναν το τηλέφωνο, ο ανιψιός πήγε από το σπίτι τους για να δει τι έχει συμβεί. Μπαίνοντας μέσα αντίκρισε μία σκηνή φρίκης.

Η 87χρονη θεία του βρισκόταν μέσα σε λίμνη αίματος και λίγο παραδίπλα ο 80χρονος σύντροφός της ημιλιπόθυμος. Αργότερα, θα διαπιστωνόταν ότι ο 80χρονος είχε δολοφονήσει με μαχαιριές τη σύντροφό του, μία ημέρα αφού είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Στην άτυχη γυναίκα βρέθηκαν τραύματα στην κοιλιά και τους καρπούς, ενώ της είχε επιτεθεί με πιρούνι στο πρόσωπο. Αφού, τη σκότωσε, ο 80χρονος πήρε πολλά χάπια, ωστόσο επέζησε και νοσηλεύτηκε στο Παπανικολάου, φρουρούμενος.

Σε βάρος του 80χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα μια νεαρή κοπέλα που διαμένει στην ίδια πολυκατοικία ανέφερε πως το προηγούμενο Σάββατο το μεσημέρι, η γυναίκα τής χτύπησε το θυροτηλέφωνο και έμοιαζε κλαμένη και τρομαγμένη. Σύμφωνα με τη νεαρή, η 87χρονη δεν είχε τα κλειδιά της και «με ρώτησε αν μπορώ να της ανοίξω. Εγώ, όμως, επειδή ήμουν μόνη με μία φίλη μου στο σπίτι και φοβόμουν να ανοίξω σε αγνώστους, ζήτησα να έρθει αργότερα που θα ήταν εκεί οι γονείς μου, κάτι που δεν έγινε».

«Η γυναίκα ήταν τρομαγμένη, έκλαιγε και έλεγε “σας παρακαλώ, ανοίξτε μου” και φώναζε από κάτω. Εμείς, βγήκαμε στο μπαλκόνι και της ζητήσαμε να βγει λίγο πιο έξω από το θυροτηλέφωνο για να τη δούμε από το μπαλκόνι», ανέφερε.

Την έλεγαν Κυριακή – Γυναικοκτονία στο Α.Τ Αγίων Αναργύρων – 1η Απριλίου 2024

Προσπάθησε να γλιτώσει. Ζήτησε βοήθεια. Όταν η 28χρονη παρουσιάστηκε στην αξιωματικό υπηρεσίας και την υποδιοικήτρια του ΑΤ για να αναφέρει την κατάσταση, ότι φοβόταν για τη ζωή της, καμία από τις δύο δεν ζήτησε έστω τα στοιχεία της. Επίσης,δε ζήτησαν και τα στοιχεία του δράστη αλλά ούτε και την περιγραφή των εξωτερικών του χαρακτηριστικών, ώστε να στείλουν ένα περιπολικό έξω από το σπίτι της για να τον αναζητήσουν.

Κυριακή

Σύμφωνα με τη νεαρή αστυνομικό, η 28χρονη κοπέλα είπε πως θα έπαιρνε μόνη της το «100» και κατέβηκε μαζί με τον νεαρό που την συνόδευε στην είσοδο του τμήματος.

«Το περιπολικό δεν είναι ταξί κυρία μου» είναι η απάντηση που έλαβε η Κυριακή από την Άμεση Δράση.

Ο διάλογος της 28χρονης με την Άμεση δράση και η έκκλησή της για βοήθεια.

– Άμεση Δράση

– Ναι, καλησπέρα.

– Γεια σας.

– Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων και χρειάζομαι κάποιον να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου, γιατί έξω από το σπίτι μου με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.

– Οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας;

– Ορίστε;

– Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην;

– Όχι είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα να περιμένει έξω από την πόρτα.

– Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω άμα θέλετε στο σπίτι σας.

– Ωραία στείλτε στο σπίτι μου.

– Σε ποια οδό;

– Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

– Αριστοφάνους…Άγιοι Ανάργυροι.

– Σε πόση ώρα; Σε πόση ώρα θα είναι εκεί;

– Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.

– Ωραία. Και εγώ τι πρέπει να κάνω; Να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς τα εκεί;

– Του έχετε κάνει μήνυση;

– Όχι.

– Οπότε…Λοιπόν…αυτός τι κάνει; Περιμένει για κάποιον λόγο;

– Περιμένει για να μου…για να με εκδικηθεί δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έλθει και δεν το τραβήξαμε τόσο.

– Το όνομα σας;

– Γρίβα Κυριακή.

– Γρίβα Κυριακή. Οπότε αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό…να σας ασκήσει βία έτσι;

– Ναι.

– Με σκοπό να της ασκήσει βία. Σε πόση ώρα θα είστε περίπου εκεί; Να γράψω; Θέλετε;

– Ε, δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε δύο λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.

– Βρίσκεται πλησίον. Βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω;

– Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με έναν φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι.

– Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα.

– Εεεε…χάνομαι.

– Έχει έρθει εδώ.

– Ο πρώην;

– Ναι, είναι εδώ.

– Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα;

– Ναι…

– Την σκότωσε. Την σκότωσε. Την σκοτώνει.

– Την σκότωσε. Ένα ασθενοφόρο γρήγορα.

– Με ακούτε;

Αφού ο δράστης τη μαχαίρωσε, αυτοτραυματίστηκε. Όλα αυτά έγιναν 2 μέτρα από τη σκοπια του τμήματος. Η κοπέλα δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ζητήσει βοήθεια καθώς το 2020 είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα καθώς όπως είχε καταγγείλει τότε είχε πέσει θύμα βιασμού από τον 39χρονο.

Η προκαταρκτική έρευνα για παράβαση καθήκοντος, των αστυνομικών που με την απραξία την οποία επέδειξαν δεν απέτρεψαν τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, επανήλθε στις 12 Νοεμβρόυ 2024 στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων αυτή τη φορά με το ερώτημα της θανατηφόρου έκθεσης, το οποίο προκλήθηκε από την μηνυτήρια αναφορά του πατέρα του θύματος.

Οι "άπραγοι" αστυνομικοί που δεν απέτρεψαν την δολοφονία της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα. Πρόκειται για την Αστυνόμο Β΄, Επόπτρια και υποδιοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Αγίων Αναργύρων, την 23χρονη αστυφύλακα, που εκτελούσε χρέη αξιωματικού υπηρεσίας το μοιραίο βράδυ της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα, του 48χρονου σκοπού του τμήματος και του 27χρονου εκφωνητή της Άμεσης Δράσης.

Οι προτάσεις των πειθαρχικών ποινών του διενεργούντος την ΕΔΕ, ήταν η ποινή της αργίας με απόλυση για την Αστυνόμο Β’, που έχει 40 χρόνια υπηρεσία στο Σώμα, για την 23χρονη αστυφύλακα, αξιωματικό υπηρεσίας και τον 48χρονο σκοπό, και η επιβολή χρηματικού προστίμου για τον 27χρονο αστυφύλακα, εκφωνητή της Άμεσης Δράσης. Οι προτάσεις των ποινών, ήταν οι ανώτερες που θα μπορούσαν να επιβληθούν βάση των πειθαρχικών ευθυνών που βάρυναν τους συγκεκριμένους αστυνομικούς.

Την έλεγαν Ενκελέιντα – Γυναικοκτονία στο Μενίδι – 16 Μαϊου 2024

«Στις 5.10 ανοίγω το μαγαζί. Στις 5.30 ήρθε πελάτης και μου είπε ότι άκουσε να φωνάζουν βοήθεια και να κλειδώσω την πόρτα», είπε καταστηματάρχης με μαγαζί στη συμβολή Πάρνηθος και Αριστοτέλους στο Μενίδι, προσθέτοντας ότι ο άνθρωπος που την ενημέρωσε κάλεσε την αστυνομία. Γύρω στις 06:00, περίοικοι στο Μενίδι βρήκαν τη σορό μίας γυναίκας μπρούμυτα, θανάσιμα μαχαιρωμένη στην κοιλιακή χώρα, ενώ δίπλα της ήταν ένα μαχαίρι.

Αυτόπτης μάρτυρας της εν ψυχρώ δολοφονίας της 40χρονης γυναίκας περιέγραψε τα δραματικά λεπτά όπου η κόρη του θύματος είδε τη μητέρα της αιμόφυρτη στη μέση του δρόμου.

Ενκελέιντα

«Έχουν σκοτώσει τη μαμά μου, έχουν σκοτώσει τη μαμά μου φώναζε πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας της» ενώ με μια φωτογραφία που κράταγε ταυτοποίησαν οι αστυνομικοί την άτυχη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αυτόπτη μάρτυρα η νεαρή κοπέλα είπε στους αστυνομικούς, αλλά και σε τηλεφωνική κλήση που είχε πιθανόν με τον αδερφό της : «Υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, ίσως τη σκότωσε ο μπαμπάς μου. Τη βρήκε καθώς πήγαινε στη δουλειά της». «Ήταν συντετριμμένη, δεν μπορούσαμε να της μιλήσουμε» λέει η μάρτυρας.

Η 40χρονη τα τελευταία 11 χρόνια είχε καταγγείλει τουλάχιστον 3 φορές τον πρώην σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία.

Η πρώτη ήταν στις 3 Απριλίου του 2013, οπότε ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.

Η δεύτερη φορά ήταν στις 18 Σεπτεμβρίου του 2022, οπότε τον κατήγγειλε για απειλή, σωματική βλάβη και εξύβριση. Ήδη υπήρχε δικαστική απόφαση που του απαγόρευε να διαμένει με το θύμα, πλην όμως η ίδια του το είχε επιτρέψει από το 2018.

Η τελευταία καταγγελία έγινε μόλις 2 μέρες μετά το Πάσχα στις 7 Μαΐου 2024. Η υπόθεση μάλιστα θα εκδικαζόταν αύριο. Στη γυναίκα χορηγήθηκε κωδικός για το panic button και ενημερώθηκε για τη δυνατότητα φιλοξενίας της σε ειδική δομή, με την ίδια όμως να μην το επιθυμεί, είχε μετακομίσει από το σπίτι που διέμενε με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Ο δράστης του αποτρόπαιου εγκλήματος, πήγε στο αυτόφωρο και πήρε αναβολή σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές. Από την πλευρά τους οι δικαστικοί κύκλοι ανέφεραν ότι επειδή πήρε αναβολή δεν υπήρχε η δυνατότητα κράτησής του. Οι αστυνομικές πηγές υπογράμμισαν ότι σύμφωνα με τον νέο ποινικό κώδικα θα μπορούσε να οριστεί δικάσιμος εντός τριημέρου και να διαταχθεί η κράτησή του προκειμένου να μην είναι επικίνδυνος για την τέλεση παρόμοιων πράξεων.

Ο 50χρονος εν διαστάει σύντροφος του θύματος την παρακολουθούσε για 2 μήνες, μέχρι να προβεί στη δολοφονία της. Τελικά οδηγήθηκε στη φυλακή για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, φέρεται ενώπιον της 28ης ανακρίτριας να δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του, την οποία ομολόγησε στη δικαστική λειτουργό, όπως έκανε και στους αστυνομικούς, λίγο μετά τη σύλληψη του.

Την έλεγαν Petya - Γυναικοκτονία στην Κύπρο – 14 Ιουνίου 2024

Άγριο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Κύπρο σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Τρεμιθούσα της Πάφου όπου μία γυναίκα δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της.

Οι δυο τους διαπληκτίστηκαν με αποτέλεσμα ο άνδρας να μαχαιρώσει θανάσιμα τη γυναίκα ενώ κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια την πέταξε από το μπαλκόνι.

Από το διαμέρισμα του ζευγαριού ακούγονταν για ώρα καυγάδες, φωνές και ουρλιαχτά, ενώ σε κάποια στιγμή τόσο η γυναίκα όσο και ο άντρας εμφανίσθηκαν στον ισόγειο χώρο της πολυκατοικίας, φέροντας και οι δύο αίματα από τραύματα.

Οι εν λόγω μάρτυρες τόνισαν ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή, αν και εμφανώς σε πολύ άσχημη κατάσταση, έχοντας σωριαστεί στο έδαφος και προσπάθησαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, επιχειρώντας με την χρήση πετσετών να σταματήσουν την έντονη αιμορραγία της. Ο άντρας είχε αίματα στα ρούχα και παρέμεινε στη σκηνή, σε άλλο σημείο από την σύζυγο του, μέχρι την έλευση του ασθενοφόρου.

Η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή όταν έφθασε το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου, ενώ ο σύζυγος νοσηλεύτηκε φρουρούμενος. Η κατάσταση της υγείας του κρίθηκε ότι είναι εκτός κινδύνου και ακολούθως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ψυχικής Υγείας στην Αθαλάσσα.

Το ζεύγος έχει δύο ανήλικα παιδιά που την ώρα του φόνου δεν ήταν στο σπίτι.

Ο γυναικοκτόνος υποστήριξε πως η 41χρονη τον είχε επισκεφτεί στο σπίτι του το πρωί της Παρασκευής, προκειμένου να μιλήσουν για τα μεταξύ τους προβλήματα. Στη συνέχεια είπε πως του ζήτησε χρηματικό ποσό, για να αποσύρει την καταγγελία που η ίδια είχε κάνει εναντίον του, στις 11/6/24 στο Γραφείο του Κλιμακίου Βίας στην Οικογένεια στην Αστυνομία της Πάφου.

Όταν εκείνος αρνήθηκε, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ξεκίνησε μια έντονη μεταξύ τους λογομαχία με αποτέλεσμα να δεχθεί πρώτος επίθεση από την 41χρονη. Μετά από αυτό καταλήγει αναφέροντας πως έχασε τις αισθήσεις του, και δεν γνωρίζει τι συνέβη.

Πριν το άγριο έγκλημα, προηγήθηκαν τέσσερις κλήσεις προς την Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου και δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Τις κλήσεις πραγματοποίησε γείτονας του ζευγαριού, ο οποίος μέσα σε 8 λεπτά κάλεσε τέσσερις φορές την Αστυνομία μέχρι τη στιγμή που είδε την γυναίκα να πέφτει από το μπαλκόνι. Σε διαθεσιμότητα τέθηκαν δύο μέλη της Αστυνομίας Κύπρου, στο πλαίσιο της πειθαρχικής έρευνας που διεξήχθη για τις συγκεκριμένες κλήσεις. Συνολικά 7 μέλη της αστυνομίας τέθηκαν υπό πειθαρχική έρευνα, προκειμένου να διαιστωθεί γιατί δεν ήταν άμεση η ανταπόκριση της αστυνομίας.

Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη – 21 Ιουνίου 2024

Το πρωί της Παρασκευής (21/6), στην Αλεξανδρούπολη, ηλικιωμένος άνδρας 81 ετών σκότωσε την 73χρονη σύζυγό του με κουζινομάχαιρο το οποίο πρίν είχε ακονίσει, και στη συνέχεια αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πίνοντας χλωρίνη.

Τις Αρχές ειδοποίησαν οι περίοικοι, όταν ο 81χρονος άνδρας βγήκε στο μπαλκόνι και φώναζε «σκότωσα τη γυναίκα μου».

Ο 81χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, αλλά είχε τις αισθήσεις του, όπου νοσηλεύετηκε φρουρούμενος στην παθολογική κλινική. Το θύμα δέχθηκε 12 μαχαιριές στο αριστερό ημιθωράκιο και ο θάνατος επήλθε ακαριαία.

Αστυνομικοί επισκέφτηκαν στο νοσοκομείο τον ηλικιωμένο, ο οποίος αρχικά τους είπε: «Τη σκότωσα γιατί ήθελε να με κλείσει στο τρελάδικο».

Στη συνέχεια ο 81χρονος φαίνεται να ισχυρίστηκε ότι καβγάδισαν και πάλι, για το θέμα των φαρμάκων που έπαιρνε με συνταγή ιδιώτη ψυχίατρου, ο οποίος μάλιστα τον επισκέπτονταν στο σπίτι του στην οδό Πλωτινουπόλεως για να παρακολουθεί την εξέλιξη της υγείας του.

Ο ηλικιωμένος, όπως υποστήριξε, δεν ήθελε να παίρνει τα φάρμακα και, πάνω στον έντονο καβγά, άρπαξε το μαχαίρι από την κουζίνα, όπου βρισκόταν με τη γυναίκα του, και τη σκότωσε.

«Ήθελε να με κλείσει στο… τρελάδικο, θόλωσα και γι’ αυτό την σκότωσα. Είχε ζητήσει πριν από λίγες ημέρες μαζί με την κόρη μου να με εξετάσει ψυχίατρος και στη συνέχεια μου έφεραν έναν και μου έδωσε χάπια», συμπλήρωσε ο 81χρονος, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας με δόλο και κατηγορείται για παράβαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Στις 5 Ιουνίου ο ηλικιωμένος απασχόλησε τις αρχές καθώς κατηγορήθηκε για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του εγγονού του. Ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του αρμόδιου εισαγγελέα.

«Δεν έχω ιδέα (πώς έγινε), εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι η αστυνομία και ο εισαγγελέας δεν έκαναν καλά την δουλειά τους, ενώ τους είχαμε πει, τους είχαμε προειδοποιήσει. Απ’ ότι ξέραμε, ο πατέρας μου είχε κάποια θέματα», τόνισε η κόρη του θύματος.

Γυναικοκτονία στο Κερατσίνι – 28 Ιουνίου 2024 – Μία περίεργη υπόθεση

Μία 38χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στο Κερατσίνι στις 28 Ιουνίου. Ο σύντροφός της, ο οποίος προσήχθη για ανάκριση από την αστυνομία, και οι γονείς του βρέθηκαν στο σημείο. Οι γονείς ανέφεραν ότι το ζευγάρι είχε τσακωθεί με κάποια άτομα Ρομά το προηγούμενο βράδυ, οι οποίοι τους επιτέθηκαν. Το πρωί, σύμφωνα με τους γονείς του συντρόφου, η γυναίκα ξύπνησε ζαλισμένη, έκανε εμετό και κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να καλέσουν το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες υποπτεύθηκαν αρχικά σημάδια στραγγαλισμού, γεγονός που οδήγησε στην εμπλοκή της αστυνομίας. Ωστόσο, ο ιατροδικαστής, μετά την αυτοψία, δεν μπόρεσε να διακρίνει εμφανή σημάδια στραγγαλισμού, αλλά παρατήρησε σημάδια που θα μπορούσαν να προέρχονται από τσακωμό.

Η γυναίκα και ο σύντροφός της ήταν τοξικομανείς και είχαν φυλακιστεί για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι γείτονες του ζευγαριού ανέφεραν ότι η 38χρονη γυναίκα ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας εδώ και αρκετά χρόνια.

Μάλιστα, τόνισαν πως την έβλεπαν διαρκώς με μελανιές, ενώ ο σύντροφός της την χτυπούσε ακόμα και στη μέση του δρόμου. Ταυτόχρονα, συμπλήρωσαν πως αρκετές φορές είχαν καλέσει την αστυνομία χωρίς η γυναίκα να προχωρά σε καταγγελία.

Δεν έχουν γίνει περισσοτερες πληροφορίες γνωστές για αυτή την υπόθεση,

Την έλεγαν Αρετή - Γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία - 13 Ιουλίου 2024

Ο 42χρονος εισέβαλε στο σπίτι της 36χρονης Αρετής, στις 04:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου όπου και βρήκε τη 13χρονη κόρη του.

Ο κουμπάρος του ζευγαριού προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Ο δράστης επικοινώνησε με τη 36χρονη και της είπε να μεταβεί στο σπίτι απειλώντας πως θα σκοτώσει την κόρη τους. Φέρεται μάλιστα να είπε στη γυναίκα: «Αν δεν έρθεις, αν δεν γυρίσεις στο σπίτι, θα σκοτώσω το παιδί».Ο κουμπάρος, εν συνεχεία επικοινώνησε και ο ίδιος με την άτυχη Αρετή, ενημερώνοντας την πως ο 42χρονος έχει όπλο για να την αποτρέψει να γυρίσει στο σπίτι, λέγοντας της πως το παιδί είναι ασφαλές.

«Έχει όπλο, η κόρη σου είναι ασφαλής. Καλύτερα να μην έρθεις στο σπίτι», της είπε.

Η 36χρονη μετά το τηλεφώνημα με τον κουμπάρο της, επικοινώνησε με τις αρχές λίγο μετά τις 4:30 τα ξημερώματα με το Α.Τ Αμφιλοχίας.

«Με λένε Αρετή… Βοήθεια κινδυνεύω» είπε στον αστυνομικό χωρίς ωστόσο να προλάβει να δώσει περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας και διαμονής.Η σύνδεση διακόπηκε ξαφνικά καθώς απ’ ότι φαίνεται ακριβώς εκείνη τη στιγμή η γυναίκα δέχεται τα πυρά του δράστη. Μέσα σε δύο λεπτά και 17 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που η 36χρονη επικοινώνησε με τις αρχές για να ενημερώσει πως κινδυνεύει και να ζητήσει βοήθεια, είχε ήδη συντελεστεί η άγρια δολοφονία της από τον εν διαστάσει σύζυγό της.

Αστυνομικοί εντόπισαν τα στοιχεία της - τηλέφωνο και διεύθυνση - και κινήθηκαν προς το σπίτι της, ενώ ταυτόχρονα πραγματοποιούσαν, επανειλημμένως, κλήσεις, οι οποίες έμειναν αναπάντητες, καθώς προφανώς η γυναικά είχε ήδη βρει τραγικό θάνατο.

Τελικά οι έφθασαν στο σπίτι, όπου εντόπισαν το θύμα και τον εν διαστάσει σύζυγό της θανάσιμα τραυματισμένους.

Εκτιμάται ότι η παθολογική ζήλια ήταν η αιτία της γυναικοκτονίας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση για απειλές που είχε δεχθεί από τον 42χρονο. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά.

Η 36χρονη την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του 43χρονου για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, που έλαβαν χώρα τη 10 Ιουλίου 2024, πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η σύλληψή του εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ η παθούσα δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή, ούτε να της χορηγηθεί η εφαρμογή του “panic button”.

Επίσης, στις 12 Μαΐου 2024, ο 42χρονος κατόπιν υποβολής μηνύσεως της 36χρονης είχε συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες, ενώ υπέβαλε στη συνέχεια σε βάρος της 36χρονης μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.

Οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στη συνέχεια αθωώθηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Το όπλο του είχε αφαιρεθεί κατόπιν σχηματισμού δικογραφίας για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο επειδή αθωώθηκε, το πήρε πίσω.

Γυναικοκτονία στη Λαμία – 12 Αυγούστου 2024

Το απόγευμα της Δευτέρας (12/8), στο Παγκράτι Λαμίαςένας, 65χρονος πυροβόλησε και σκότωσε την 59χρονη γυναίκα του στο σπίτι όπου διέμεναν, βάζοντας στη συνέχεια τέλος και στη δική του ζωή.

Γείτονας που έσπευσε στο σπίτι του ανδρόγυνου, από όπου ακούστηκαν οι πυροβολισμοί, αντίκρισε τις σορούς του ανδρόγυνου να κείτονται νεκρές μπροστά του μέσα σε μία λίμνη αίματος. Είδε την άτυχη γυναίκα πεσμένη στο κρεβάτι πυροβολημένη στο στήθος και τον δράστη της γυναικοκτονίας και αυτόχειρα νεκρό στον καναπέ.

Ο 65χρονος αυτοκτόνησε με αντίστοιχο τρόπο, αφού σύμφωνα με τον αυτόπτη μάρτυρα, είχε βάλει την καραμπίνα στο στήθος του και τράβηξε τη σκανδάλη.

Πληροφορίες ανέφεραν ότι ο 65χρονος ζήλευε παθολογικά την 59χρονη γυναίκα του, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό αν προηγήθηκε κάποιος καβγάς, πριν το φρικτό έγκλημα.

Δράστης και θύμα ήταν και οι δύο κάτοικοι της περιοχής και ζούσαν μαζί στο σπίτι όπου έγινε το έγκλημα.

Την έλεγαν Γαρυφαλλιά - Γυναικοκτονία στην Πάτρα – 4 Νοεμβρίου 2024

Το πρώην ζευγάρι είχε δώσει ραντεβού σε ξενοδοχείο στην περιοχή της Ηρώων Πολυτεχνείου, ωστόσο η παραμονή τους εκεί ήταν ολιγόλεπτη. Πρώτος έφυγε ο άνδρας, ο οποίος, όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι Αστυνομικές Αρχές, περίμενε να βγει η 43χρονη.

Όταν η 43χρονη εξήλθε του ξενοδοχείου, αυτός τη γρονθοκόπησε στο πρόσωπο και την κλώτσησε στο κεφάλι, ρίχνοντάς τη με σφοδρότητα στο κράσπεδο.

O ίδιος ο δράστης ήταν αυτός που κάλεσε το ΕΚΑΒ και τότε ενημερώθηκε η ΕΛ.ΑΣ. Ο 49χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς που έφτασαν στο σημείο, ότι η γυναίκα είναι σύντροφός του και ότι τη βρήκε χτυπημένη στο δρόμο. Ωστόσο, τον προσήγαγαν για να διαπιστωθεί τι ακριβώς είχε συμβεί και στη συνέχεια συνελήφθη.

Γαρυφαλλιά

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τα ξημερώματα της 4/11, τη 41χρονη έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνοδευομένη από τον 49χρονο σύντροφό της.

Μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η 41χρονη έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ινιακού οστού, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Στη συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Λίγες ημέρες αργότερα, την Πέμπτη (7/11), ο 49χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος, μετά την απολογία του. Η κατηγορία που αντιμετώπιζε είναι αυτή της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με κακουργηματική δίωξη για ανθρωποκτονία.

Στη γενναία απόφαση, παρά την οδύνη της, να δωριστούν τα όργανα της 41χρονης Γαρυφαλλιάς που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, έχει προχωρήσει η οικογένεια της μετά τη διαπίστωση των γιατρών πως η άτυχη γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή. Σε μια γυναίκα που νοσηλευόταν στο Λαϊκό γίνεται η μεταμόσχευση του ήπατος της Γαρυφαλλιάς. Έχει προηγηθεί η μεταμόσχευση της καρδιάς σε μια 37 γυναίκα που νοσηλευόταν επί έξι μήνες σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ωνασείου.

Η ανακοίνωση της οικογένειας της Γαρυφαλλιάς:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Γαρυφαλλιά μας έχασε τη δύσκολη και γενναία μάχη που έδινε από τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας καθώς ενημερωθήκαμε ότι έχει επέλθει ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΚΑΤ και του Αγίου Ανδρέα που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια σε αυτή την άνιση μάχη που έδινε η κόρη και αδερφή μας.

Στην πιο δύσκολη και σκληρή στιγμή μας, αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη της Γαρυφαλλίτσας μας προσφέροντας τη δυνατότητα για ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς των οργάνων της.

Ελπίζουμε ότι η αγάπη και το φως της θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από εκείνους.»



Την έλεγαν Δώρα - Γυναικοκτονία στο Αγρίνιο - 11 Νοεμβρίου 2024

«Το έκανα, τραυμάτισα τη Δώρα, δε ξέρω αν ζει», αυτά ήταν τα λόγια του 30χρονου στην αδερφή του, την οποία πήρε τηλέφωνο αφού πυροβόλισε τρεις φορές εξ επαφής με κυνηγετική καραμπίνα τη 43χρονη πρώην σύντροφό του σε κεντρικό σημείο στο Αγρίνιο.

Η 43χρονη προτού αφήσει την τελευταία της πνοή πρόλβε να υποδείξει στους αστυνομικούς τον δράστη. Κατόπιν αυτού η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό προκειμένου να τον βρει. Η αδερφή του εκείνο το διάστημα έκανε έκκληση στον 30χρονο να παραδοθεί.

Μιλώντας στον Σκάι, η αδερφή του 30χρονου, η κυρία Βάσια είπε ότι ο ίδιος της ανέφερε στο τηλέφωνο ότι δε γνώριζε που να πάει και της ζήτησε να πάει η ίδια στη μητέρα τους και να προσέχει και το παιδί της.

«Τον πήρα στις 8 πάλι τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Φοβάμαι μήπως έχει κάνει κακό στον εαυτό του. Μου είπε δε θέλω να παραδοθώ, θέλω να σκοτωθώ» πρόσθεσε η κυρία Βάσια.

Είχε εμμονή με τη Δώρα. Η αδερφή του είπε ότι ο 30χρονος αγαπούσε πολύ τη 43χρονη γυναίκα ενώ είχε επισκεφθεί ψυχίατρο ο οποίος και του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή. «Ήταν στεναχωρημένος και έλεγε θέλω να πεθάνω», είπε.

Δώρα

Παράλληλα, η ίδια περιέγραψε ένα ακόμη έντονο τσακωμό που είχαν οι δυο τους. «Ήταν μια νύχτα που πήγε σπίτι της να συζητήσουν αλλά δεν τα βρήκαν. Αυτή του πέταξε μια καρέκλα. Του είπε «τι θες; να με σκοτώσεις;» και του πέταξε ένα μαχαίρι να τη σκοτώσει. «Εγώ δεν είμαι φονιάς» της είπε και της το πέταξε στα πόδια» περιέγραψε η αδερφή του 30χρονου λέγοντας ότι στη συνέχεια πήγαν και οι δύο στο αυτόφωρο.Μάλιστα, η άτυχη γυναίκα το τελευταίο διάστημα είχε γνωρίσει κάποιον άλλο άνδρα με τον οποίο ετοιμαζόντουσαν να αρραβωνιαστούν.

Η Δώρα είχε προσφύγει στην Αστυνομία και τη Δικαιοσύνη σε βάρος του 30χρονου, που φέρεται να την απειλούσε. Μάλιστα αστυνομικοί του Α.Τ. Θέρμου, του είχαν αφαιρέσει τρεις άδειες κυνηγετικών όπλων που κατείχε. Είχε συλληφθεί και του είχαν κατασχεθεί κυνηγετικά όπλα από το ΑΤ Θέρμου. Στις 15 Νοεμβρίου ο 30χρονος, επρόκειτο να δικαστεί για την συγκεκριμένη καταγγελία σε βάρος του.

Μόλις 4 μέρες πριν την εκδίκαση, αποφάσισε να εκδικηθεί την 43χρονη με αυτόν τον τρόπο, δολοφονώντας εν ψυχρώ μια ανυπεράσπιστη γυναίκα, με μικρό όπλο (κατά πάσα πιθανότητα πιστόλι) που είναι μητέρα τριών παιδιών 14, 16 και 18 ετών. Σε βάρος του φερόμενου δράστη είχε εκδοθεί απόφαση περιοριστικών μέτρων, ώστε να μην πλησιάζει την άτυχη γυναίκα.

Παράλληλα, στα προφίλ που διατηρεί στα κοινωνικά δίκτυα ο 30χρονος το τελευταίο διάστημα προέβη σε αναρτήσεις αναφορικά με τη σχέση τους. Στις αναρτήσεις υπονοεί πως δεν θέλει άλλο τη ζωή του και επίμονα αναφέρεται σε θάνατο και χωρισμό.

«Κάπου εδώ τελειώσαμε και φεύγω απ’ την ζωή σου και μάθε πως ο χωρισμός ήταν επιλογή σου. Δεν κλαίω για τον χωρισμό για το όνειρο λυπάμαι τσα αγάπης μας που πέταξες σαν το σκουπίδι χάμε», αναφέρει σε μία εξ αυτών ενώ σε άλλη κάνει αναφορές για «την ημέρα του θανάτου του».

Τελικά, ο 30χρονος επαγγελματίας οδηγός, εντοπίστηκε κοντά στο χωριό του, τη Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας και φαίνεται να παραδόθηκε στις Αρχές.

Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη – 1η Δεκεμβρίου 2024

Το πρωί της Κυριακής 1ης Δεκεμβρίου, ξέσπασε έντονος καυγάς. Εν μέσω του διαπληκτισμού ο 46χρονος σκότωσε την 60χρονη σύζυγο του και τραυμάτισε τον 29χρονο γιο της, στο σπίτι όπου ζούσαν, στο Αγγελοχώρι.

Ο δράστης παραδόθηκε στην αστυνομία ομολογώντας την πράξη του και περιέγραψε πως πριν μπει στο σπίτι, πήγε στην αποθήκη και πήρε ένα μαχαίρι από τα εργαλεία που είχε. «Πήγα στην κουζίνα να κάνω καφέ και ήταν η σύζυγός μου. Φώναξα τον γιο της. Του είπα ότι έχει σχέσεις με τη μητέρα του και γυναίκα μου. Εκείνος το αρνήθηκε, ενώ η γυναίκα μου ήταν αμίλητη. Τους έβαλα δύο μαχαίρια» φέρεται να είπε.

Ανέφερε ότι τότε μαχαίρωσε την 60χρονη και τον 29χρονο γιο της και ότι όταν ο νεαρός έφυγε τον καταδίωξε αλλά γλίστρησε και για αυτό ξέφυγε.

Σε βάρος του του 46χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, ενώ κρίθηκε προφυλακιστέος.



Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους – 5 Δεκεμβρίου 2024

Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα της 5ης Δεκεμβρίου, ένας 39χρονος επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, σκότωσε τη γυναίκα του χτυπώντας τη στο κεφάλι με σφυρί.

Όταν οι αστυνομικοί έφθασαν στο ισόγειο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, βρήκαν εκεί τον 39χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι η σορός της συζύγου του βρίσκεται στο πατάρι.

Με το που μπήκαν στο σπίτι η δυσοσμία ήταν πολύ έντονη, κατευθυνθηκαν προς το πατάρι όπως είχε υποδείξει ο 39χρονος. Εκεί διέκριναν κάποιες μαύρες σακούλες και κάτω από αυτές τη σορό μιας γυναίκας.

Εντοπίστηκε το «όπλο» του εγκλήματος, το σφυρί δηλαδή που ο 39χρονος έκοψε το νήμα της ζωής της συζύγου στο πατάρι του διαμερίσματος. Αυτό που σοκάρει είναι πώς δράστης αφού την χτύπησε με το σφυρί κατόπιν την στραγγάλισε.

«Με απάτησε δεν μπορούσα να το αντέξω και τη σκότωσα» ήταν τα πρώτα λόγια του δράστη στους αστυνομικούς ενώ στη συνέχεια φέρεται να κατέθεσε πως αφορμή να σκοτώσει την γυναίκα του στάθηκε ένα τηλεφώνημα που δέχτηκε το θύμα και μπήκε στην τουαλέτα για να μιλήσει.

Στην απολογία του ο καθ'ομολογίαν γυαικοκτόνος ανέφερε: «Γύρω στη 1:30 π.μ., ξύπνησα και διαπίστωσα ότι η σύζυγός μου έλειπε από δίπλα μου. Την αναζήτησα, και τη βρήκα στο μπάνιο που μιλούσε στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση, σε video κλήση. Την άκουσα να λέει ότι θα έπαιρνε το μεγάλο μας γιο και θα έφευγε ενώ στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου ακουγόταν μία αντρική φωνή (η οποία μάλιστα προσομοίαζε στη φωνή παιδικού μου φίλου) που ανταποκρινόταν θετικά στα λεγόμενα της. Της ζήτησα να έρθει στο δωμάτιο να μιλήσουμε. Πράγματι ήρθε κι ενώ στην αρχή αρνήθηκε ότι μιλούσε στο τηλέφωνο (αποκρινόμενη ότι δήθεν έβλεπε «βιντεάκια»), στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι μιλούσε με άντρα και συγκεκριμένα το παιδικό μου φίλο και μου δήλωσε ταυτόχρονα ότι θα έπαιρνε το μεγάλο παιδί και θα έφευγε, αφού εγώ δεν είχα χρήματα, αποδίδοντας μου μάλιστα τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ότι «είμαι ανθρωπάκι», «λίγος» και ότι «μια ζωή κοιμάμαι με το ψέμα της». Προσπαθώντας να διατηρήσω μάταια την ψυχραιμία μου τη ρώτησα «για ποιο λόγο θα πάρει το μεγάλο παιδί μαζί της, αφού έχουμε δύο παιδιά». Τότε μου απάντησε με απόλυτη ψυχρότητα κοιτάζοντας με κατάματα ότι δεν είναι δικό μου παιδί (σ.σ το μεγαλύτερο).»

«Θόλωσα τόσο πολύ ακούγοντας ότι το παιδί μου, που λατρεύω, δεν ήταν δικό μου, και χωρίς κανένα έλεγχο των πράξεών μου, έπιασα ένα σφυρί από την τσάντα των εργαλείων που χρησιμοποιώ στην οικοδομή και είχα εντός της κρεβατοκάμαρας και της κατάφερα ένα χτύπημα στο κεφάλι.

Έπεσε πάνω στο κρεβάτι μας και εντελώς τυφλωμένος από τα έντονα συναισθήματα που βίωνα εκείνη τη στιγμή, έπιασα το καλώδιο ενός φορτιστή που ήταν δίπλα μου και το έσφιξα στο λαιμό της.

Όταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάλαβα τι είχε συμβεί, τρελάθηκα και προσπάθησα να την επαναφέρω δύο φορές. Την πίεζα στο στήθος και προσπάθησα να την κάνω να αναπνεύσει αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Ήμουν σε κατάσταση πανικού. Τη σκέπασα και την έβαλα στην ντουλάπα.»

Ο ίδιος ανέφερε, ότι πήγε τα παιδιά στο σπίτι του αδελφού του για να έχει χρόνο και να είναι μόνος του και περιέγραψε πώς τύλιξε με σακούλες τη σορό της γυναίκας του και την έβαλε στο πατάρι: «Τότε πήρα το τυλιγμένο σώμα της, έβαλα άλλες δύο σακούλες πάνω κάτω με ταινία, έβαλα περιτύλιγμα με φούσκες και με μία σκάλα το ανέβασα στο πατάρι. Ήταν πολύ βαρύ και δυσκολεύτηκα να το ανεβάσω μόνος μου».

Για να καλύψει την αποτρόπαια πράξη του, φέρεται να έστειλε μηνύματα στο παιδί του, παριστάνοντας την 32χρονη, λέγοντας πως η μαμά έφυγε, λέγοντας του να προσέχει τον αδερφό του, να ακούει τον μπαμπά και ότι θα ξαναγύριζε όταν μάζευε λεφτά. Του ζητούσε να μην ανησυχεί και του έλεγε πως όταν μπορεί θα τον πάρει τηλέφωνο, γράφοντας μάλιστα πως ο μπαμπάς δεν ξέρει ότι έφυγα «πες του θα τον πάρω εγώ, μη με πάρει».

Ο εισαγγελέας του έχει ασκήσει ποινική δίωξη για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και για τα πλημμελήματα της παράνομης οπλοκατοχής και οπλοχρησίας. Έχει κριθεί προφυλακιστέος.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.