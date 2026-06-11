Σαλαμίνα: Τόνοι σκουπίδια σε παράνομες χωματερές

Τόνοι σκουπιδιών σε παράνομες χωματερές εντοπίζονται κάθε χρόνο στη Σαλαμίνα με τους κινδύνους να εγκυμονούν, όπως καταγράφεται στο ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ

Ο Δήμος με μηχανήματα έργου προσπαθεί επανειλημμένα να καθαρίσει τα παράνομα σημεία εναπόθεσης απορριμμάτων και, μέσα σε μόλις λίγες ώρες, η κατάσταση είναι ίδια.

Μεγαλύτερος κίνδυνος βέβαια, η πρόκληση φωτιάς και μάλιστα σε ένα νησί που τα δέντρα κυριαρχούν στο μεγαλύτερο μέρος του. Ήδη από τις πρώτες μέρες που παρατηρείται άνοδος της θερμοκρασίας, η πολιτική προστασία τίθεται σε ετοιμότητα ώστε να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.