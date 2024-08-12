Νέα γυναικοκτονία στη Λαμία: Σκότωσε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

Νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (12/8) στο Παγκράτι Λαμίας με ηλικιωμένο άνδρα να πυροβολεί και να σκοτώνει τη γυναίκα του και στη συνέχεια να βάζει τέλος και στη δική του ζωή, σύμφωνα με το lamiareport.gr.

Την ησυχία του ζεστού απογεύματος στην ανωτέρω περιοχή, διέκοψαν οι ήχοι από όπλο που ακούστηκαν πολλά τετράγωνα μακριά και αναστάτωσαν τη γειτονιά.

Όταν κάποιος έσπευσε στο σημείο, δεν μπορούσε να πιστέψει αυτό που έβλεπε, καθώς δύο άτομα ήταν νεκρά μπροστά του μέσα στα αίματα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport πρόκειται για 67χρονο κάτοικο της περιοχής που έμενε μαζί με τη 60χρονη γυναίκα του στο συγκεκριμένο σπίτι.

Από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας, ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν την απίστευτη τραγωδία, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

