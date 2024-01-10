Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη, λίγη ώρα μετά τοην άγρια δολοφονίας της να πετούν προσωπικά της αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων.

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων, δείχνουν αρχικά τον 39χρονο σύντροφο της άτυχης γυναίκας, μαζί με τον 34χρονο συνεργό του, να περπατούν στην οδό Περικλέους, πολύ κοντά στο διαμέρισμα που έγινε το φονικό και να κοιτάζουν προσεκτικά τον δρόμο.

Στα επόμενα δευτερόλεπτα οι κάμερες τους καταγράφουν να πετούν τη σακούλα στον κάδο απορριμμάτων



