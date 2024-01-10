Λογαριασμός
Βίντεο-ντοκουμέντο από Θεσσαλονίκη: Οι κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου πετούν στα σκουπίδια τα προσωπικά της αντικείμενα

Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τους δύο άντρες να πετούν τα πράγματά της λίγη ώρα μετά την άγρια δολοφονία της 41χρονης εγκύου 

πλάνα από τους κατηγορούμενους να πετούν πράγματα της εγκύου

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη, λίγη ώρα μετά τοην άγρια δολοφονίας της να πετούν προσωπικά της αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων.

Τα πλάνα από κάμερες ασφαλείας καταστημάτων, δείχνουν  αρχικά τον 39χρονο σύντροφο της άτυχης γυναίκας, μαζί με τον 34χρονο συνεργό του, να περπατούν στην οδό Περικλέους, πολύ κοντά στο διαμέρισμα που έγινε το φονικό και να κοιτάζουν προσεκτικά τον δρόμο.

δολοφονια

Στα επόμενα δευτερόλεπτα οι κάμερες τους καταγράφουν να πετούν τη σακούλα στον κάδο απορριμμάτων
 

