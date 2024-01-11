Νέο βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου βλέπει το φως της δημοσιότητας.
Τα πλάνα που δημοσιεύει η ΕΡΤ, είναι από κάμερα ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης και καταγράφουν τους δύο άντρες που κατηγορούνται για το θάνατο της εγκύου να μεταφέρουν ένα μπαούλο το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Η κάμερα ασφαλείας έχει «πιάσει» τους δύο άνδρες να μεταφέρουν ένα μπαούλο εκείνη τη νύχτα, όπως φαίνεται στην πάνω δεξιά γωνία του πλάνου.
Δείτε το βίντεο:
