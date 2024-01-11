Λογαριασμός
Νέο βίντεο -ντοκουμέντο για τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου στη Θεσσαλονίκη - Οι δύο άνδρες μεταφέρουν το μπαούλο με τη σορό της

Τα πλάνα καταγράφουν τους δύο άντρες που κατηγορούνται για το θάνατο της εγκύου να μεταφέρουν το πτώμα της άτυχης γυναίκας το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης

βίντεο- ντοκουμέντο

Νέο βίντεο ντοκουμέντο μετά τη δολοφονία της 41χρονης εγκύου βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Τα πλάνα που δημοσιεύει η ΕΡΤ, είναι από κάμερα ασφαλείας γειτονικής επιχείρησης και καταγράφουν τους δύο άντρες που κατηγορούνται για το θάνατο της εγκύου να μεταφέρουν ένα μπαούλο το βράδυ της Πρωτοχρονιάς στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Η κάμερα ασφαλείας έχει «πιάσει» τους δύο άνδρες να μεταφέρουν ένα μπαούλο εκείνη τη νύχτα, όπως φαίνεται στην πάνω δεξιά γωνία του πλάνου.

Δείτε το βίντεο: 

Πηγή: skai.gr

