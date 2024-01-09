Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Σε βίντεο ντοκουμέντο έχει καταγραφεί η 41χρονη έγκυος από τη Θεσσαλονίκη να κυκλοφορεί με τον σύντροφο της και φερόμενο ως δολοφόνο της λίγη ώρα πριν χάσει τη ζωή της από τα χέρια του.

Οι δείκτες του ρολογιού δείχνουν 10:50 και κάμερες καταστημάτων στην οδό Εθνικής αντιστάσεως καταγράφουν το ζευγάρι να κατευθύνεται προς το διαμέρισμα τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο τίποτα δεν προμηνύει το τι θα ακολουθήσει ούτε η άτυχη Γεωργία φαίνεται να έχει καταλάβει πως οδηγείται στον θάνατο.

Πιασμένοι χέρι χέρι και κρατώντας σακούλες με ψώνια κατευθύνονται προς το σπιτι τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχει καταγράφει και αποτελεί μέρος της δικογραφίας ένα ακόμη βίντεο το οποίο δείχνει τον σύντροφο της 41χρονης και τον 34χρονο φίλο του να κουβαλούν ένα αρκετά ογκώδες και βαρύ αντικείμενο που μοιάζει με μπαούλο- βαλίτσα

Πηγή: skai.gr

