Μετανιωμένος εμφανίστηκε στην ανακρίτρια για να απολογηθεί 39χρονος κατηγορούμενος ο οποίος σκότωσε με σφυρί τη σύζυγό του στους Αμπελόκηπους. Ο καθ ομολογίαν συζυγοκτόνος περιέγραψε τι ακριβώς συνέβη το βράδυ που διέπραξε το έγκλημα.

«Γύρω στη 1:30 π.μ., ξύπνησα και διαπίστωσα ότι η σύζυγός μου έλειπε από δίπλα μου. Την αναζήτησα, και τη βρήκα στο μπάνιο που μιλούσε στο τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση, σε video κλήση. Την άκουσα να λέει ότι θα έπαιρνε το μεγάλο μας γιο και θα έφευγε ενώ στην άλλη πλευρά του τηλεφώνου ακουγόταν μία αντρική φωνή (η οποία μάλιστα προσομοίαζε στη φωνή παιδικού μου φίλου) που ανταποκρινόταν θετικά στα λεγόμενα της. Της ζήτησα να έρθει στο δωμάτιο να μιλήσουμε. Πράγματι ήρθε κι ενώ στην αρχή αρνήθηκε ότι μιλούσε στο τηλέφωνο (αποκρινόμενη ότι δήθεν έβλεπε «βιντεάκια»), στη συνέχεια παραδέχθηκε ότι μιλούσε με άντρα και συγκεκριμένα το παιδικό μου φίλο και μου δήλωσε ταυτόχρονα ότι θα έπαιρνε το μεγάλο παιδί και θα έφευγε, αφού εγώ δεν είχα χρήματα, αποδίδοντας μου μάλιστα τους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς ότι «είμαι ανθρωπάκι», «λίγος» και ότι «μια ζωή κοιμάμαι με το ψέμα της». Προσπαθώντας να διατηρήσω μάταια την ψυχραιμία μου τη ρώτησα «για ποιο λόγο θα πάρει το μεγάλο παιδί μαζί της, αφού έχουμε δύο παιδιά». Τότε μου απάντησε με απόλυτη ψυχρότητα κοιτάζοντας με κατάματα ότι δεν είναι δικό μου παιδί (σ.σ το μεγαλύτερο).»

Όπως είπε στην ανακρίτρια αυτή η φράση τον έβγαλε εκτός εαυτού.

«Θόλωσα τόσο πολύ ακούγοντας ότι το παιδί μου, που λατρεύω, δεν ήταν δικό μου, και χωρίς κανένα έλεγχο των πράξεών μου, έπιασα ένα σφυρί από την τσάντα των εργαλείων που χρησιμοποιώ στην οικοδομή και είχα εντός της κρεβατοκάμαρας και της κατάφερα ένα χτύπημα στο κεφάλι.

Έπεσε πάνω στο κρεβάτι μας και εντελώς τυφλωμένος από τα έντονα συναισθήματα που βίωνα εκείνη τη στιγμή, έπιασα το καλώδιο ενός φορτιστή που ήταν δίπλα μου και το έσφιξα στο λαιμό της.

Όταν λίγα δευτερόλεπτα αργότερα κατάλαβα τι είχε συμβεί, τρελάθηκα και προσπάθησα να την επαναφέρω δύο φορές. Την πίεζα στο στήθος και προσπάθησα να την κάνω να αναπνεύσει αλλά δεν κατάφερα τίποτα. Ήμουν σε κατάσταση πανικού. Τη σκέπασα και την έβαλα στην ντουλάπα.»

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι αποφάσισε να μιλήσει στις αρχές όταν συνειδητοποίησε τι έκανε.

«Από τη μοιραία στιγμή που διαδραματίστηκαν αυτά τα γεγονότα, μέχρι και την αυθόρμητη εμφάνιση μου στις Αρχές, βίωνα καθημερινά μια ουσιαστική και συνειδητή ενδοσκόπηση που με οδήγησε να επιζητώ την αυτοτιμωρία μου. Άλλωστε, ποτέ δεν σκέφτηκα να τραπώ σε φυγή…

Ακόμα και τα μηνύματα που απέστειλα στον γιο μου από το κινητό της μητέρας του, αποκλειστικό σκοπό είχαν να καθησυχάσουν τα παιδιά μου και όχι να αποκρύψουν την άδικη πράξη μου, αφού άλλωστε ενώ είχα το χρονικό περιθώριο να τα διαγράψω δεν το έπραξα, αλλά αντίθετα τα έθεσα ο ίδιος υπόψη των Αρχών κατά το στάδιο της προανάκρισης.

Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψουν τα συναισθήματα μου. Θα έδινα τα πάντα να γυρνούσα το χρόνο πίσω για να αλλάξω αυτό που έγινε σε μία στιγμή ανεξέλεγκτης οργής.»



