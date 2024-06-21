Γυναικοκτονία στην Αλεξανδρούπολη: Με ακονισμένο κουζινομάχαιρο ο φόνος της 73χρονης από τον 81χρονο

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Με κουζινομάχαιρο, το οποίο πριν είχε ακονίσει, σκότωσε ο 81χρονος την 73χρονη σύζυγό του στην Αλεξανδρούπολη.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νικόλαο Κιφνίδη, ο οποίος μετέβη από την Κομοτηνή στο διαμέρισμα των ηλικιωμένων, η άτυχη γυναίκα φέρει 12 τραύματα στην αριστερή τραχηλική χώρα και στο αριστερό ημιθωράκιο.

Ο δράστης του άγριου εγκλήματος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, καθώς μετά την αποτρόπαια πράξη το ήπιε χλωρίνη.

Στο νοσοκομείο έχει σπεύσει κλιμάκιο της ασφαλείας προκειμένου όταν δώσουν το πράσινο φως οι γιατροί να του πάρουν κατάθεση προκειμένου να διαλευκανθεί το αίτιο της νέας γυναικοκτονίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.