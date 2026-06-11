ΑΑΔΕ: Μπλόκο σε 5,6 εκατομμύρια λαθραία τσιγάρα - Πήγαν να τα περάσουν με τη μέθοδο της τάπας

Μια ακόμη σημαντική επιτυχία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων κατέγραψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, αποτρέποντας τη διοχέτευση μεγάλης ποσότητας λαθραίων τσιγάρων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Συγκεκριμένα, οι ελεγκτές του Τελωνείου Κήπων, μετά από ανάλυση και αξιοποίηση πληροφοριών, ακινητοποίησαν για έλεγχο φορτηγό, προερχόμενο από την Τουρκία με προορισμό τη Γαλλία.

Οι ελεγκτές εντόπισαν 280 κιβώτια με λαθραία τσιγάρα, κρυμμένα στο εσωτερικότης καρότσας του φορτηγού. Για να παραπλανήσει τις αρχές, ο οδηγός είχε επιστρατεύσει τη μέθοδο της τάπας, χρησιμοποιώντας ως προπέτασμα παλέτες και κουτιά με νόμιμα εμπορεύματα (πλακάκια, πιάτα και κύπελλα καφέ) στο πίσω μέρος και στις πλευρές της καρότσας, προκειμένου να κρύψει στο εσωτερικό το παράνομο φορτίο.

Από τον έλεγχο, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 5.627.600 λαθραία τσιγάρα, με τους εκτιμώμενους φόρους και δασμούς να ξεπερνούν τα 1,15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη άμεσα και κρατείται, προκειμένου να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς οι ελεγκτές εκτιμούν ότι το φορτίο συσχετίζεται πιθανώς και με άλλες υποθέσεις.

Πηγή: skai.gr

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