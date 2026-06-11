ΠΑΣΟΚ: «Κατέρρευσε με κρότο η "διαφάνεια" του Υπουργείου Πολιτισμού»

Να μην «περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή» αλλά να δώσει άμεσα εξηγήσεις «για το πώς για πολλοστή φορά βρίσκεται υπόλογη για τους συνεργάτες που η ίδια επέλεξε και που συμμετείχαν σε κομβικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του Υπουργείου βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης», καλεί τη Λίνα Μενδώνη ο Τομέας-Δίκτυο Πολιτισμού του ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση τους σχετικά με την παραίτηση του γγ του υπουργείου, Γιώργου Διδασκάλου.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση του με τίτλο: «Κατέρρευσε με κρότο η ”διαφάνεια” του Υπουργείου Πολιτισμού», ο αρμόδιος Τομέας του ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Ο γ.γ. του Υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου, που προήδρευε τόσο στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), όσο και στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων, φέρεται να εμπλέκεται στο σκάνδαλο για τις πολεοδομίες.

Η παραίτηση του έρχεται σε συνέχεια της παραίτησης του γ.γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ε. Μπακογιάννη, ενώ ταυτόχρονα πληθαίνουν τα ονόματα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο και φέρονται να ανήκουν στο στενό κύκλο της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη.

Είναι σαφές ότι η ”αμετακίνητη” Υπουργός Πολιτισμού δεν μπορεί να περιορίζεται σε ρόλο παρατηρητή. Οφείλει να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το πώς για πολλοστή φορά βρίσκεται υπόλογη για τους συνεργάτες που η ίδια επέλεξε και που συμμετείχαν σε κομβικούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων του Υπουργείου βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας τόσο σοβαρής υπόθεσης.

Δεν ήξερε; Παραπλανήθηκε (ξανά); Ή μήπως όλα αυτά είναι άλλο ένα καλοστημένο σύστημα εξυπηρετήσεων της Νέας Δημοκρατίας;

Ο πολιτισμός δεν μπορεί να βρίσκεται στη σκιά υπονοιών, αδιαφάνειας και σιωπής. Οι πολίτες δικαιούνται πλήρεις απαντήσεις. Η λογοδοσία και η θεσμική θωράκιση αποτελούν προϋπόθεση για την προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.».

Πηγή: skai.gr

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