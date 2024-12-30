Άγιο Όρος: Νέα μέτρα για την πρόσβαση των προσκυνητών από το 2025

Νέα αυστηρά μέτρα για την πρόσβαση των προσκυνητών, που θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2025 ανακοίνωσε η Ιερή Κοινότητα του Αγίου Όρους, θέλοντας να διαφυλάξει τη μοναστική ζωή και το πρόγραμμα προσευχής, λόγω και της αυξανόμενης επισκεψιμότητας.
Όπως αναφέρει το ekklisiaonline.gr, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, ο μέγιστος αριθμός προσκυνητών που θα μπορούν να φιλοξενούνται περιορίζεται αυστηρά ως εξής:
Κοινοβιακές Σκήτες: Μέγιστος αριθμός 200 προσκυνητών ανά μήνα.
Κεντρικές Εκκλησίες άλλων Σκήτων: Μέγιστος αριθμός 50 προσκυνητών ανά μήνα.
Κελιά: Μέγιστος αριθμός 20 προσκυνητών ανά μήνα.
Οι προσκλήσεις θα πρέπει να αποστέλλονται στο Γραφείο Προσκυνητών το αργότερο έως τις 12:00 μ.μ. την ημέρα πριν από την άφιξη. Επιπλέον, ομάδες άνω των 5 ατόμων δεν θα επιτρέπονται, εκτός εάν πρόκειται για φοιτητές, μαθητές, νέους ή στρατιωτικό προσωπικό.
Η πρόσβαση θα επιτρέπεται μόνο με επίσημες προσκλήσεις, ενώ απαγορεύεται αυστηρά η μετακίνηση ή η αίτηση διαμονής σε άλλα Κελιά ή Μοναστήρια χωρίς προηγούμενη έγκριση.
Σε περιόδους μεγάλων εορτών, θα υπάρχει προσωρινή ευελιξία, αλλά μόνο με την έγκριση του Γραφείου Προσκυνημάτων.
Η Ιερά Κοινότητα καλεί όλους τους προσκυνητές να αιτούνται και να λαμβάνουν έγκριση τουλάχιστον μία ημέρα πριν από την άφιξή τους, έως τις 12:00 μ.μ., ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Η Ιερά Κοινότητα, ως το ανώτατο διοικητικό, νομοθετικό και δικαστικό όργανο του Αγίου Όρους, αποτελείται από 20 αντιπροσώπους των αγιορείτικων μονών, διασφαλίζοντας την εύρυθμη λειτουργία του Ιερού Τόπου.
