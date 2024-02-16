Γύρω στις 7.30 το πρωί ένα τηλεφώνημα που έγινε προς το ΕΚΑΒ ήταν η αρχή για να αποκαλυφθεί η δολοφονία της κοπέλας από τη Ρουμανία, η οποία βρέθηκε νεκρή με μία σφαίρα στο κεφάλι, στο σπίτι της στο Ηράκλειο στην οδό Πατρόκλου στα Καμίνια.

Σύμφωνα με το creta24.gr, το άτομο που τηλεφώνησε ανέφερε στον τηλεφωνητή του ΕΚΑΒ: «ελάτε υπάρχει μία γυναίκα χτυπημένη». Σύμφωνα με πληροφορίες μάλιστα φαίνεται να είχε προηγηθεί ένα ακόμη τηλεφώνημα στο οποίο γινόταν λόγος για επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας.

«Δεν ήταν γνωστό εάν ήταν ο δράστης. Μιλούσε καλά ελληνικά και το τηλεφώνημα ήταν σύντομο» ανέφερε αρμόδια πηγή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ και στο σημείο έφτασε η ασφάλεια, βάζοντας τον σε όχημα της ΕΛ.ΑΣ και τον μετέφερε στο αστυνομικό μέγαρο.

Με μια σφαίρα στο κεφάλι σκότωσε τη σύντροφό του ο 39χρονος

Το ζευγάρι έμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, στην οδό Πατρόκλου, στα Καμίνια. ο 39χρονος το πρωί, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, σκότωσε την νεαρή γυναίκα. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα νεκρή, πεσμένη δίπλα στον καναπέ του καθιστικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα βρισκόταν μέσα σε μια λίμνη αίματος, ενώ αίμα βρέθηκε και σε ένα σεντόνι. Φορούσε τα ρούχα της και σύμφωνα με πηγές έφερε τραύμα από σφαίρα στο πλάι του κεφαλιού της, κοντά στο αυτί.

Πηγή: skai.gr

