Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, χρησιμοποιώντας ιδιαίτερα σκληρούς χαρακτηρισμούς για την ισραηλινή ηγεσία και προειδοποιώντας για «λογοδοσία» για τα εγκλήματα, όπως είπε, στη Γάζα.

Σε δηλώσεις του κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή την 158η επέτειο από την ίδρυση της Ερυθράς Ημισελήνου, ο Ερντογάν περιέγραψε το Ισραήλ ως πηγή αποσταθεροποίησης και βίας στην περιοχή, κατηγορώντας ευθέως την παρούσα ισραηλινή κυβέρνηση για διχασμό και αιματοχυσία.

«Το Ισραήλ, υπό την παρούσα ηγεσία, έχει μετατραπεί σε ένα εργοστάσιο παραγωγής διχόνοιας, του οποίου η πρώτη ύλη είναι μόνο αίμα και δάκρυα, μόνο αστάθεια και χάος. Όσοι επιτίθενται στην περιοχή μας, σαν καρχαρίες που μυρίζουν αίμα, θα λογοδοτήσουν τελικά για το αίμα που έχυσαν η κραυγή των καταπιεσμένων, που κάνει τον ουρανό να τρέμει, αργά ή γρήγορα θα πιάσει τους τυράννους από το γιακά», είπε ο Τούρκος πρόεδρος.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνέχισε σε ακόμη πιο υψηλούς τόνους, κάνοντας ιστορικούς παραλληλισμούς και απευθύνοντας ευθεία προειδοποίηση προς όσους, όπως είπε, ακολουθούν πρακτικές αυταρχισμού και βίας.

«Όσοι ακολουθούν σήμερα τα βήματα του Χίτλερ ας μην ξεχνούν ότι, αν συνεχίσουν έτσι, η κατάληξή τους θα είναι ίδια με εκείνη των άλλων τυράννων της Ιστορίας», είπε, ενώ υποστήριξε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να στηρίζει τους Παλαιστινίους και παράλληλα να ζητεί διεθνή λογοδοσία για όσα συμβαίνουν στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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