Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον 1ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 46χρονος Αλβανός που σκότωσε την 60χρονη σύζυγο του και τραυμάτισε τον 29χρονο γιο της, στο σπίτι όπου ζούσαν, στο Αγγελοχώρι. Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, όπως επίσης για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Όπως έγινε γνωστό, στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι ξέσπασε καβγάς για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Κατά πληροφορίες, ανέφερε ότι είχε υποψίες ότι η 60χρονη παθούσα - μητέρα έξι παιδιών - τον απατά με στενό της οικογενειακό πρόσωπο.

«Η συζήτηση έγινε έντονη, με έπιασε αμόκ», φέρεται να είπε ο 46χρονος κατηγορούμενος.

Η συζυγοκτονία εκτυλίχθηκε το πρωί της Κυριακής. Κατά τον καβγά ο καθ' ομολογίαν δράστης τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι την 60χρονη και με δεύτερο μαχαίρι έπληξε τον 29χρονο γιο της, όταν εκείνος μεσολάβησε, προσπαθώντας να προστατέψει την μητέρα του.

Ο νεαρός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο όπου παρέμεινε για νοσηλεία, χωρίς η ζωή του να διατρέχει κίνδυνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

