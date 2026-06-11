Βελόπουλος: Κομπάρσος στο ίδιο του το κόμμα ο πρωθυπουργός

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, αναφέρει σε δήλωσή του: «Όταν είσαι κομπάρσος στο ίδιο σου το κόμμα, αφού δεν ανήκεις σε αυτό, λες θίασο της αντιπολίτευσης όλους τους άλλους, που δεν θέλουν να κυβερνήσουν, αλλά να εξαντλήσουν την Ελλάδα.

Και το λες την ώρα που εσύ έχεις δολοφονήσει με τα εγκληματικά λάθη σου τη χώρα. Δηλαδή, κύριε Πρωθυπουργέ, είστε εκτός τόπου και χρόνου».

Πηγή: skai.gr

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