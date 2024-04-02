Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας της 28χρονης γυναίκας από τον 39χρονο πρώην σύντροφο της, 50 μέτρα περίπου μακριά από το ΑΤ Αγίων Αναργύρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες η κοπέλα δεν ήταν η πρώτη φορά που είχε ζητήσει βοήθεια καθώς το 2020 είχε ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα καθώς όπως είχε καταγγείλει τότε είχε πέσει θύμα βιασμού από τον 39χρονο.

Αυτός ήταν και ο λόγος που χθες αν και οι αστυνομικοί του ΑΤ που απευθύνθηκε της πρότειναν να υποβάλει μήνυση κατά του δράστη ώστε να ενεργοποιηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου, αυτή αρνήθηκε λέγοντας χαρακτηριστικά πως φοβάται καθώς το 2020 που το είχε κάνει δε βγήκε τίποτα και ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος.

Το μόνο που ζήτησε ήταν ένα περιπολικό να τη μεταφέρει στο σπίτι της καθώς φοβόταν πως ο 39χρονος θα την περίμενε έξω από το σπίτι της.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως οι δυο αστυνομικοί που είχαν βάρδια εκείνη την ώρα της πρότειναν να περιμένει να μεταβεί περιπολικό της άμεσης δράσης καθώς εκείνη την ώρα περιπολικό διαθέσιμο δεν υπήρχε στο αστυνομικό τμήμα.

Η νεαρή κοπέλα απάντησε πως θα καλέσει η ίδια το 100 και αποχώρησε μαζί με έναν φίλο της που τη συνόδευε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 28χρονη αποχώρησε και τηλεφώνησε η ίδια.

Κατά τη διάρκεια του τηλεφωνήματος δέχτηκε τη δολοφονική επίθεση του πρώην συντρόφου της ο οποίος είχε στήσει καρτέρι λίγα μέτρα μακριά από το αστυνομικό τμήμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τηλεφωνήτρια της Άμεσης Δράσης άκουσε τη στιγμή της δολοφονίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ - Φρουρούμενος στο ψυχιατρείο ο δράστης



Ανακοίνωση σχετικά με τη γυναικοκτονία εξέδωσε η ΕΛΑΣ όπου αναφέρει:

Περί την 22:10 ώρα χθες (1 Απριλίου 2024) το θύμα μετέβη με οικείο της πρόσωπο στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου περιέγραψε περιστατικά τα οποία είχαν λάβει χώρα σε βάρος της κατά το παρελθόν από τον πρώην σύντροφό της και τα οποία είχε καταγγείλει στην Αστυνομία. Παράλληλα, περιέγραψε ότι την προηγούμενη και την ίδια μέρα διαπίστωσε ότι ο πρώην σύντροφός της κινούνταν έξω από την οικία της.

Κατά την παραμονή της στην Υπηρεσία δεν υπέβαλε έγκληση σε βάρος του, εκφράζοντας την επιθυμία να μεταφερθεί με περιπολικό στην οικία της.

Κατά την έξοδό της από το Αστυνομικό Τμήμα κάλεσε την Άμεση Δράση και σε κοντινή απόσταση, ενώ συνομιλούσε με τηλεφωνήτρια, παρουσία του οικείου της προσώπου, δέχθηκε αιφνίδια επίθεση από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος με χρήση μαχαιριού την τραυμάτισε θανάσιμα και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε.

Ο δράστης συνελήφθη και νοσηλεύεται φρουρούμενος σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών.

Τονίζεται ότι από το 2020 έχει καταρτιστεί οδηγός χειρισμού υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία έχουν εκπονηθεί σε συνεργασία με εισαγγελικές Αρχές. Τα πρωτόκολλα αυτά έχουν αποσταλεί σε όλες τις αστυνομικές υπηρεσίες που χειρίζονται υποθέσεις ενδοοικογενειακής βίας και βρίσκονται υπό διαρκή επικαιροποίηση.

Τα πρωτόκολλα αποτελούν τη βάση διαρκούς εκπαίδευσης του αστυνομικού προσωπικού.

Μάλιστα, αυτή τη στιγμή λειτουργούν 18 επιχειρησιακά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας σε ολόκληρη τη χώρα, εκ των οποίων τα δύο στη Δυτική Αττική. Ήδη, δημιουργούνται άλλα 45, ώστε να υπάρχει ένα σε κάθε Διεύθυνση Αστυνομίας.

Επιπλέον, από το 2023 τα θύματα έχουν πρόσβαση και στην ειδική εφαρμογή άμεσης και έγκαιρης ειδοποίησης της Αστυνομίας με δυνατότητα γεωεντοπισμού (Panic Button).

Επισημαίνεται ότι, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση, προκειμένου να διερευνηθούν οι ενέργειες των αστυνομικών που επιλήφθηκαν στην υπόθεση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.