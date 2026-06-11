Hyundai: Στόλος-ρεκόρ κινητικότητας και ρομποτικής στο Μουντιάλ 2026

Η Hyundai Motor Company ανακοίνωσε τη διάθεση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα στόλου κινητικότητας και ρομποτικής για το FIFA World Cup 2026™, επεκτείνοντας την 27χρονη συνεργασία της με τη FIFA.

Ως μακροχρόνιος συνεργάτης της FIFA, η Hyundai Motor συνεχίζει να χτίζει πάνω σε σχεδόν τρεις (3) δεκαετίες συνεργασίας, επεκτείνοντας τον ρόλο της πέρα από την κινητικότητα, ώστε να περιλαμβάνει τη ρομποτική και τις τεχνολογίες επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση σε 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό.

Το Μουντιάλ του 2026 σηματοδοτεί επίσης την πρώτη μεγάλη ενεργοποίηση στο πλαίσιο του ανανεωμένου ρόλου της Hyundai Motor ως Επίσημος Συνεργάτης Ρομποτικής της FIFA, ενισχύοντας το όραμα της εταιρείας για έξυπνη κινητικότητα και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο.

«Καθώς η FIFA ετοιμάζεται να διοργανώσει το μεγαλύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο όλων των εποχών—σε τρεις χώρες και 16 πόλεις—η 27χρονη συνεργασία μας αντικατοπτρίζει τη κοινή δέσμευση μας για αριστεία, καινοτομία και παγκόσμια συνεργασία. Ως συνεργάτης τόσο στην κινητικότητα όσο και στη ρομποτική, η Hyundai Motor είναι υπερήφανη που υποστηρίζει τη διοργάνωση μέσω της απρόσκοπτης μεταφοράς και των προηγμένων ρομποτικών λύσεων που βελτιώνουν τη συνολική εμπειρία». Δήλωσε ο κ. Sungwon Jee, Executive Vice President και Global Chief Marketing Officer, Hyundai Motor Company

Πόσο μεγάλος είναι ο στόλος της Hyundai Motor για το FIFA World Cup 2026™;

Ο στόλος περιλαμβάνει 994 επιβατικά οχήματα και 506 λεωφορεία και θα υποστηρίξει τη μεταφορά εθνικών ομάδων, στελεχών, διοργανωτών και εκπροσώπων των ΜΜΕ σε 16 πόλεις στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό, συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της διοργάνωσης και αναδεικνύοντας την ικανότητα της Hyundai Motor στη υποστήριξη μεγάλης κλίμακας διοργανώσεων.

Ο στόλος θα αποτελείται κυρίως από τα εξής μοντέλα, με διαθέσιμες HEV εκδόσεις σε επιλεγμένα:

PALISADE SANTA FE

TUCSON SANTA CRUZ

KONA SONATA

ELANTRA CRETA

CRETA GRAND GENESIS GV80

Αυτή η καινοτόμα και πολυβραβευμένη γκάμα αναδεικνύει το πλήρες φάσμα κινητικότητας της Hyundai Motor, προσφέροντας αξιόπιστες και αποδοτικές λύσης μεταφοράς σε ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως.

Τι καθιστά αυτή την ανάπτυξη σημαντική για το όραμα της ρομποτικής της Hyundai Motor;

Το FIFA World Cup 2026™ αποτελεί ένα κομβικό σημείο για τη στρατηγική ρομποτικής της Hyundai Motor, καθώς σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη χρήση ρομπότ Spot® της Boston Dynamics σε χώρους της διοργάνωσης — αντανακλώντας τον διευρυμένο ρόλο της εταιρείας ως Επίσημου Συνεργάτη Ρομποτικής της FIFA.

Συνολικά τέσσερα (4) ειδικά διαμορφωμένα ρομπότ Spot® θα χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη των επιχειρήσεων ασφάλειας της FIFA:

Τοποθεσίες: International Broadcast Center (Dallas) και New York–New Jersey Stadium

Λειτουργίες:

• Αυτόνομη περιπολία

• Παρακολούθηση και επιθεώρηση σε πραγματικό χρόνο

Σύστημα: Υποστηρίζεται από Enterprise Asset Management kit με εφαρμογές βιομηχανικής επιθεώρησης

Η ανάπτυξη αυτή αναδεικνύει την εστίαση της Hyundai Motor σε κλιμακούμενες, πραγματικές εφαρμογές ρομποτικής, ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποδοτικότητα σε σύνθετα περιβάλλοντα.

Πηγή: skai.gr

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