Συνεχίζονται οι αποκαλύψεις για τον 39χρονο συζυγοκτόνο από τους Αμπελόκηπους και τη δράση του. Ο καθ' ομολογίαν δράστης περιέγραψε τι προηγήθηκε της αποτρόπαιας πράξη του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 39χρονος φέρεται να περιέγραψε πώς ενώ κοιμόντουσαν όλοι στο σπίτι, μαζί με τα παιδιά, ξύπνησε και είδε ότι έλειπε η γυναίκα του από το κρεβάτι. Τότε, φέρεται να είπε ότι άκουσε την 32χρονη σύζυγο του να μιλάει στο τηλέφωνο από το μπάνιο, λέγοντας ότι θα έπαιρνε τον μεγάλο τους γιο και θα έφυγε, ενώ άκουσε και αντρική φωνή στο τηλέφωνο.

«Τη ρώτησα γιατί θα πάρεις το μεγάλο μας γιο και μου είπε ότι αυτό το παιδί δεν το έχει κάνει μαζί μου και μόνο το μικρό αγόρι κάναμε μαζί. Εκείνη τη στιγμή θόλωσα τελείως και άνοιξα την τσάντα που παίρνω στην οικοδομή, την οποία είχα δίπλα στο κρεβάτι μας, πήρα το σφυρί και τη χτύπησα στο κεφάλι» φέρεται να υποστήριξε ο 39χρονος.

Όπως φέρεται να είπε, δεν έκανε καθόλου θόρυβο όταν τη χτύπησε, έπεσε στο κρεβάτι.

Σε άλλο σημείο φέρεται να περιέγραψε: «Δεν ήξερα αν είχε πεθάνει, αλλά παρ' όλα αυτά πήρα ένα καλώδιο φορτιστή που βρήκα μπροστά μου, της το πέρασα γύρω από το λαιμό της και το έσφιξα για να την πνίξω».

Ο ίδιος ανέφερε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι πήγε τα παιδιά στο σπίτι του αδελφού του για να έχει χρόνο και να είναι μόνος του και περιέγραψε πώς τύλιξε με σακούλες τη σορό της γυναίκας του και την έβαλε στο πατάρι: «Τότε πήρα το τυλιγμένο σώμα της, έβαλα άλλες δύο σακούλες πάνω κάτω με ταινία, έβαλα περιτύλιγμα με φούσκες και με μία σκάλα το ανέβασα στο πατάρι. Ήταν πολύ βαρύ και δυσκολεύτηκα να το ανεβάσω μόνος μου».

Για να καλύψει την αποτρόπαια πράξη του, φέρεται να έστειλε μηνύματα στο παιδί του, παριστάνοντας την 32χρονη, λέγοντας πως η μαμά έφυγε, λέγοντας του να προσέχει τον αδερφό του, να ακούει τον μπαμπά και ότι θα ξαναγύριζε όταν μάζευε λεφτά. Του ζητούσε να μην ανησυχεί και του έλεγε πως όταν μπορεί θα τον πάρει τηλέφωνο, γράφοντας μάλιστα πως ο μπαμπάς δεν ξέρει ότι έφυγα «πες του θα τον πάρω εγώ, μη με πάρει».

