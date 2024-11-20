Δολοφονία εγκύου στη στη Θεσσαλονίκη: Ισόβια και κάθειρξη 15 ετών στους δύο δράστες

Ισόβια δεσμά και επιπλέον πρόσκαιρη κάθειρξη 15 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας σε καθέναν από τους δύο κατηγορούμενους για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής.

Η δίκη ξεκίνησε την Τρίτη και - κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση- το Δικαστήριο, με ομόφωνη απόφαση, έκρινε χθες ένοχους τόσο τον 39χρονο σύντροφο της παθούσας όσο και τον 34χρονο φίλο του για το σύνολο των πράξεων που τους αποδίδονταν.

Πιο συγκεκριμένα κρίθηκαν ένοχοι για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης, ληστεία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία (οι τρεις πρώτες σε βαθμό κακουργήματος), χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό, ενώ μετά την ετυμηγορία των δικαστών (τακτικών και λαϊκών) οι δύο άνδρες επέστρεψαν στις φυλακές.

Στις απολογίες τους, οι δύο καταδικασθέντες αποποιήθηκαν τις ποινικές τους ευθύνες, υποδεικνύοντας ο ένας τον άλλον ως δολοφόνο της παθούσας. «Πήρα την αγωγή μου και κοιμήθηκα [...] Όταν ξύπνησα την επόμενη μέρα, η Γεωργία έλειπε», ανέφερε ο 39χρονος σύντροφος της δολοφονηθείσας (μητέρας κι ενός ανήλικου παιδιού), ενώ ο συγκατηγορούμενός φίλος του ανέφερε ότι δέχθηκε να συμμετάσχει σε μία «σκηνοθετημένη» ληστεία, επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα, αλλά δεν ήθελε να προκαλέσει κακό στη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, η παθούσα (βρισκόταν στην 7η εβδομάδα της κύησης), έφερε τρία θανατηφόρα τραύματα από μαχαίρι στην τραχηλική χώρα και στον αυχένα.

Το φονικό διαπράχθηκε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς του 2024 στο διαμέρισμα του 39χρονου στην Καλαμαριά, ενώ το πτώμα της βρέθηκε μία εβδομάδα αργότερα μέσα σε βαλίτσα (μπαούλο), ύστερα από υπόδειξη του 34χρονου. Κάμερες ασφαλείας τούς κατέγραψαν να μεταφέρουν το μπαούλο και να πετάνε μετά το έγκλημα διάφορα αντικείμενα σε κάδους απορριμμάτων και μεταξύ αυτών ένα στρώμα, πάνω στο οποίο εντοπίστηκαν ίχνη αίματος της άτυχης γυναίκας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

