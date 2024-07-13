ΕΛΑΣ για γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία: Το θύμα είχε μηνύσει τον δράστη για ενδοοικογενειακή βία - Δεν ήθελε panic button

Σοκ προκαλεί η νέα γυναικοκτονία, αυτή τη φορά στην Αμφιλοχία, και στη συνέχεια η αυτοκτονία του δράστη που βρισκόταν σε διάσταση με το θύμα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, την περασμένη Πέμπτη (11 Ιουλίου 2024) η 36χρονη είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του 43χρονου για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας και απειλής, που σημειώθηκε την 10η Ιουλίου 2024, όμως δεν κατέστη δυνατή η σύλληψή του 43χρονη εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ το θύμα δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή, ούτε να της χορηγηθεί η εφαρμογή του «panic button».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ:

«Πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, Σάββατο 13 Ιουλίου 2024, ανευρέθηκαν νεκροί στην περιοχή της Αμφιλοχίας 36χρονη γυναίκα και 43χρονος άνδρας, οι οποίοι έφεραν τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Όπως προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία, ο 43χρονος πυροβόλησε τη 36χρονη εν διαστάσει σύζυγό του, η οποία βρέθηκε νεκρή εντός οχήματος και κατόπιν αυτοκτόνησε λίγα μέτρα μακριά από το όχημα με το ίδιο όπλο, το οποίο βρέθηκε δίπλα του.

Επισημαίνεται ότι η 36χρονη την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2024 είχε υποβάλλει μήνυση σε βάρος του 43χρονου για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, που έλαβαν χώρα τη 10 Ιουλίου 2024, πλην όμως δεν κατέστη δυνατή η σύλληψή του εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ η παθούσα δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή, ούτε να της χορηγηθεί η εφαρμογή του “panic button”.

Επίσης, στις 12 Μαΐου 2024, ο 43χρονος κατόπιν υποβολής μηνύσεως της 36χρονης είχε συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες, ενώ υπέβαλε στη συνέχεια σε βάρος της 36χρονης μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.

Οι δυο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στη συνέχεια αθωώθηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης».

Πηγή: skai.gr

