Γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία: Ο 42χρονος απείλησε ότι θα σκοτώσει την κόρη τους

Συνταράσσουν οι αποκαλύψεις για τη νέα γυναικοκτονία στην Αμφιλοχία με τον 42χρονο που έστησε καρτέρι θανάτου στη 37χρονη εν διαστάσει σύζυγό του και τη δολοφόνησε με καραμπίνα και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Η τοπική κοινωνία είναι συγκλονισμένη από το τραγικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα μια νεαρή γυναίκα που συνέβη γύρω στις 4 τα ξημερώματα του Σαββάτου (13/7).

Εκτιμάται ότι η παθολογική ζήλια πιθανολογείται, πως ήταν η αιτία της γυναικοκτονίας.

Η αστυνομία ενημερώθηκε από τους γείτονες που άκουσαν τους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες η άτυχη γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση για απειλές που είχε δεχθεί από τον 42χρονο. Το ζευγάρι είχε δύο παιδιά.

Ο δράστης φέρεται να κρατούσε όμηρο τη 13χρονη κόρη του ώστε να υποχρεώσει την άτυχη γυναίκα να γυρίσει στο σπίτι.

Οι απειλές που εξαπέλυε ήταν συνεχείς. Φέρεται μάλιστα να είπε στη γυναίκα: «Αν δεν έρθεις, αν δεν γυρίσεις στο σπίτι, θα σκοτώσω το παιδί».

Όσα είπε η μητέρα της άτυχης 37χρονης γυναίκας

«Πάει την Τρίτη το παιδί μου στην αστυνομία να υποβάλει μήνυση και αυτός εξαφανίστηκε. Πήγε στο σπίτι της γυναίκας γιατί έπινε (…) Την χτύπησε, ήταν πρησμένο το μάτι της. Eξαφανίστηκε ο κύριος και δεν μπορούν να τον βρουν» είπε η μητέρα της άτυχης 37χρονης γυναίκας στο ΕΡΤNews.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ.

Ενδοοικογενειακή βία οδήγησε στην τραγωδία της Αμφιλοχίας, σύμφωνα με πληροφορίες που δίδονται στη σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, για το αιματηρό περιστατικό.

Σύμφωνα με την Αστυνομία , η 36χρονη γυναίκα την Πέμπτη, 11 Ιουλίου, είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της, για ενδοοικογενειακή παράνομη βία και απειλή, που έλαβαν χώρα την προηγούμενη μέρα, όμως δεν κατέστη δυνατή η σύλληψή του εντός των ορίων του αυτοφώρου, ενώ η παθούσα δεν επιθυμούσε να μεταφερθεί σε δομή, ούτε να της χορηγηθεί η εφαρμογή του “panic button”.

Επίσης, στις 12 Μαΐου 2024, ο 43χρονος κατόπιν υποβολής μηνύσεως της 36χρονης είχε συλληφθεί εντός των ορίων του αυτοφώρου για ενδοοικογενειακή βία, εξύβριση, απειλή και σωματικές βλάβες, ενώ υπέβαλε κι αυτός στη συνέχεια σε βάρος της 36χρονης μήνυση για ενδοοικογενειακή βία.

Οι δυο συλληφθέντες τότε, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και στη συνέχεια αθωώθηκαν κατά την εκδίκαση της υπόθεσης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.