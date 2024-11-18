Γυναικοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Αρχίζει η δίκη για την 41χρονη έγκυο που βρέθηκε σε μπαούλο

Με αλληλοκαρφώματα ανάμεσα στους δύο κατηγορούμενους και σκηνικό έντασης έξω από τη δικαστική αίθουσα, ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Έδεσσας, η πρώτη μέρα της δίκης για τη δολοφονία της 41 ετών εγκύου, η σορός της οποίας βρέθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, μέσα σε μπαούλο, σε δύσβατη περιοχή κοντά στο Μονοπήγαδο, στα όρια των νομών Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής. Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο με την εισαγγελική πρόταση και τις αγορεύσεις των συνηγόρων πολιτικής αγωγής και υπεράσπισης.

Μετά το πέρας της σημερινής διαδικασίας, συγγενείς της θανούσας κινήθηκαν εναντίον των δύο κατηγορουμένων, σκηνικό που είχε επαναληφθεί το πρωί κατά τη μεταγωγή τους στα δικαστήρια, ενώ απειλήθηκε σύρραξη με τους μάρτυρες υπεράσπισης, και χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας για να αποφευχθούν τα χειρότερα.

Νωρίτερα στις απολογίες τους, τόσο ο 39χρονος σύντροφος της άτυχης γυναίκας όσο και ο 34χρονος φίλος του - κάθονται στο εδώλιο του Δικαστηρίου κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία με δόλο, διακοπή κύησης και ληστεία - επέμειναν στις καταθέσεις που είχαν δώσει μετά τη σύλληψή τους στον ανακριτή Θεσσαλονίκης, αποποιούμενοι των ποινικών τους ευθυνών και υποδεικνύοντας ο ένας τον άλλον ως δολοφόνο της εγκύου.

«Με πιάνει τρέλα...»

Επιδεικνύοντας κατά διαστήματα προκλητική στάση, ο 39χρονος ανέφερε πως την επίδικη μέρα της Πρωτοχρονιάς που δολοφονήθηκε η γυναίκα, μπήκε μαζί της στο διαμέρισμα στην Καλαμαριά, πήρε τη φαρμακευτική του αγωγή και κοιμήθηκε, χωρίς να αντιληφθεί το παραμικρό. «Σαχλαμαρίσαμε λίγο με τη Γεωργία, πήρα την αγωγή μου (ψυχιατρικής φύσης) και κοιμήθηκα», ανέφερε και πρόσθεσε: «Όταν ξύπνησε την επόμενη μέρα, η Γεωργία έλειπε, ενώ είχε πάρει 5.000 ευρώ από τις αποταμιεύσεις μου. Δεν ξέρω ποιος μου έστειλε το μήνυμα όταν ήταν νεκρή. Υποπτεύομαι ότι το έκανε ο 34χρονος» ανέφερε.

Όσον αφορά το φωτογραφικό υλικό που βρίσκεται στη δικογραφία και τον εμφανίζει μαζί με τον συγκατηγορούμενό του να μεταφέρουν το άψυχο πτώμα της γυναίκας σε μπαούλο, αναγνώρισε τον φίλο του σε αυτές, ενώ για το δεύτερο πρόσωπο απάντησε πως «είναι κάποιος που έχει κοινά χαρακτηριστικά με μένα». Δίνοντας τη δική του εκδοχή για το έγκλημα και αναφερόμενος στον 34χρονο φίλο του ισχυρίστηκε ότι παρέσυρε τη θανούσα στο υπόγειο όπου τη σκότωσε. «Ήταν θέμα χρόνου για να συλληφθεί και με έδωσε για να ελαφρύνει τη θέση του. Δεν του έφτασε το κακό που έκανε ήθελε να συνεχίσει να εκδικείται. Με πιάνει τρέλα, θέλω να τον πιάσω και να τον στραγγίξω που λέει αυτά για μένα» τόνισε ο ίδιος.

«Έλα να με βοηθήσεις, είναι νεκρή»

Παίρνοντας τη σκυτάλη των απολογιών, ο 34χρονος ισχυρίστηκε από την πλευρά του πως δέχθηκε να συμμετάσχει σε σκηνοθετημένη ληστεία επειδή είχε ανάγκη τα χρήματα. «Το τελευταίο διάστημα είχα θέμα με τα λεφτά και ο 39χρονος μού χρωστούσε 800 ευρώ. Μου είπε ότι αν θέλω αυτά τα λεφτά θα κάνουμε μία σκηνοθετημένη ληστεία σε βάρος της Γεωργίας για να τα πάρω. Δεν είχα πρόθεση να το κάνω αλλά ήταν πειστικός. Είπε ότι θα πάρουμε 8.000 ευρώ από το σπίτι της που τα είχαν οι γονείς της για να πάνε ένα ταξίδι. Χρειαζόμουν τα λεφτά και είπε ότι θα την ακινητοποιήσουμε και θα πάρουμε το κλειδί για να πάμε μετά στο σπίτι της» σημείωσε.

Περιγράφοντας τη δική του εκδοχή και όσα φέρονται να είχαν προ-συνεννοηθεί με τον συγκατηγορούμενό του, ο ίδιος σημείωσε: «Μου είπε ότι πρέπει να είμαι πάνω στο σπίτι και όταν έρθουν θα κάνει ένα "βηχαλάκι" για να καταλάβω. Μου έδωσε ένα μαχαίρι για να φοβηθεί. Όταν την έδεσε άφησα το μαχαίρι και μου έκανε νόημα να κατέβω κάτω και να τον περιμένω για να πάμε στο σπίτι και να πάρουμε τα λεφτά. Ήρθε κάτω ταραγμένος και μου λέει "έλα να με βοηθήσεις, είναι νεκρή - όπως κουνιόταν έπεσε πάνω στο μαχαίρι". Το στρώμα ήταν μέσα στα αίματα. Τρελάθηκα, με απείλησε. Τα καθάρισε. Βρήκε το κουτί σε ένα άλλο σπίτι και την έβαλε μέσα μόνος του μαζί με την κουβέρτα. Εγώ συμμετείχα μόνο στο κουβάλημα και τη μεταφορά». Όπως ανέφερε αποφάσισε να απευθυνθεί στις Αρχές ομολογώντας την εμπλοκή του στο έγκλημα επειδή «δεν μπορούσα να τα κρατάω άλλο μέσα μου.

«Ήταν βίαιος»

Προηγουμένως στο βήμα του μάρτυρα είχε ανέβει η αδελφή του 39χρονου η οποία έχει καταγγείλει τον αδελφό της κατ' επανάληψη για κακοποιητική συμπεριφορά εις βάρος της, ακόμη και για βιασμό. Αναφερόμενη στην άτυχη Γεωργία, η μάρτυρας τόνισε μεταξύ άλλων: «Αν τη γνώριζα, γιατί δεν τη γνώριζα, θα την είχα προειδοποιήσει να φύγει μακριά του. Ήταν βίαιος με χτυπούσε, πήγαινα συχνά στο νοσοκομείο». Ανάλογα βίαια περιστατικά που υπέστη στο παρελθόν από τον ίδιο, μετέφερε στους δικαστές του Κακουργιοδικείου και πρώην σύζυγος του 39χρονου (έχουν δύο παιδιά).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

