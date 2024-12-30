Revenge porn- Πάτρα: Της ζητούσε χρήματα για να μην ανεβάσει στο net φωτογραφίες

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 58χρονος, ο οποίος φέρεται να απειλούσε μία 50χρονη γυναίκα στην Πάτρα, με τη δημοσίευση ροζ υλικού, αν δεν του δώσει χρήματα.

Η γυναίκα μάλιστα ενημέρωσε σήμερα Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου την Αστυνομία, ότι ο δράστης βρίσκεται κάτω από το σπίτι της.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και θα οδηγηθεί αρμοδίως στον εισαγγελέα Πατρών.

