Nέα υπόθεση revenge porn: Εφιάλτης για 50χρονη στην Πάτρα- Της ζητούσε χρήματα για να μην ανεβάσει στο διαδίκτυο «ροζ φωτογραφίες»

Revenge porn- Πάτρα: Της ζητούσε χρήματα για να μην ανεβάσει στο net φωτογραφίες

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας 58χρονος, ο οποίος φέρεται να απειλούσε μία 50χρονη γυναίκα στην Πάτρα, με τη δημοσίευση ροζ υλικού, αν δεν του δώσει χρήματα.

Η γυναίκα μάλιστα ενημέρωσε σήμερα Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου την Αστυνομία, ότι ο δράστης βρίσκεται κάτω από το σπίτι της.

Αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο και του πέρασαν χειροπέδες.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και θα οδηγηθεί αρμοδίως στον εισαγγελέα Πατρών.

Πηγή: tempo24.news

