Πάτρα: Κατέληξε η 41χρονη που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

Στη γενναία απόφαση, παρά την οδύνη της, να δωριστούν τα όργανα της 41χρονης Γαρυφαλλιάς που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του ΚΑΤ, μετά τον άγριο ξυλοδαρμό της από τον 49χρονο σύντροφό της στην Πάτρα, έχει προχωρήσει η οικογένεια της μετά τη διαπίστωση των γιατρών πως η άτυχη γυναίκα είναι εγκεφαλικά νεκρή.

Παρά τη συντριβή της, η οικογένεια αποφάσισε να χαρίσει ζωή με τον θάνατο του παιδιού της.

Η ανακοίνωση της οικογένειας της:

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε ότι η Γαρυφαλλιά μας έχασε τη δύσκολη και γενναία μάχη που έδινε από τα ξημερώματα της προηγούμενης Δευτέρας καθώς ενημερωθήκαμε ότι έχει επέλθει ο εγκεφαλικός της θάνατος.

Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ειλικρινή μας ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΚΑΤ και του Αγίου Ανδρέα που κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια σε αυτή την άνιση μάχη που έδινε η κόρη και αδερφή μας..

Στην πιο δύσκολη και σκληρή στιγμή μας, αποφασίσαμε να τιμήσουμε τη μνήμη της Γαρυφαλλίτσας μας προσφέροντας τη δυνατότητα για ζωή σε άλλους συνανθρώπους μας μέσω της δωρεάς των οργάνων της.

Ελπίζουμε ότι η αγάπη και το φως της θα συνεχίσουν να ζουν μέσα από εκείνους..»

Το χρονικό της βίας

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τα ξημερώματα της 4/11, τη 41χρονη έξω από ξενοδοχείο της Πάτρας και τη μετέφερε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», συνοδευομένη από τον 49χρονο σύντροφό της.

Μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με την Αστυνομία, ότι η 41χρονη έφερε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση και κάταγμα ινιακού οστού, με αποτέλεσμα να διασωληνωθεί.

Στη συνέχεια, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης της υγείας της, αποφασίσθηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αττικής.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των ερευνών που έκαναν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Πατρών, προέκυψε ότι ο σύντροφός της περίμενε χθες τα ξημερώματα την 41χρονη έξω από ξενοδοχείο, στο οποίο διέμενε.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, όταν η γυναίκα βγήκε από το ξενοδοχείο, την πλησίασε και της προκάλεσε βαριές σωματικές βλάβες.

Μετά την απολογία του στον ανακριτή ο 49χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος

