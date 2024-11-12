Συνελήφθη ο 30χρονος ο οποίος αναζητείτο, από το απόγευμα της Δευτέρας, για τη δολοφονία της 43χρονης στο Αγρίνιο.

Ο άνδρας εντοπίστηκε κοντά στο χωριό του, τη Μυρτιά Αιτωλοακαρνανίας και φαίνεται να παραδόθηκε στις Αρχές.

Στο βίντεο φαίνεται η αδερφή του 30χρονου να λέει ότι ο άνδρας παραδόθηκε.

Βίντεο από τη στιγμή της παράδοσης

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν όπλο και μαχαίρι.

Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα.

Από τη μεταγωγή του

Έκκληση να παραδοθεί έκανε μέσω του skai.gr η αδερφή του 30χρονου

Έκκληση να παραδοθεί στις Αρχές απηύθυνε νωρίτερα μιλώντας στο skai.gr, η αδερφή του 30χρονου ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας έστησε καρτέρι θανάτου στη 43χρονη πρώην σύντροφό του πυροβολώντας την εξ επαφής τρεις φορές με κυνηγητική καραμπίνα στο κέντρο του Αγρινίου.

Συγκεκριμένα η κ. Βάσια όπως είπε φοβάται μήπως ο αδερφός της αυτοκτονήσει.

Μιλώντας για τη σχέση που είχε με την 43χρονη γυναίκα είπε: «Ήτανε 4 χρόνια μαζί. Αυτή ήθελε τον Ανδρέα, ήθελε να του κάνει και κορίτσι του αδερφού μου, τόση αγάπη τότε. Αλλά υπήρχε και τρίτο πρόσωπο από όσο ξέρω» είπε η κυρία Βάσια.

«Ο αδερφός μου αυτό το καλοκαίρι δούλευε σεζόν στη Σαντορίνη. Αυτή έβγαινε όλη νύχτα με άλλον. Έλεγε ότι ήταν ξάδερφός της, όλη νύχτα ανέβαζε φωτογραφίες. Τα έβλεπε ο αδερφός μου, έκανε τον ηλίθιο. Είχαν σχέση τότε. Του έλεγε πήγαινε στη Σαντορίνη και εγώ θα σε περιμένω, αλλά μετά άλλαξε. Και του λέω μην κάνεις κανένα αστείο. Μου είπε θα την σκοτώσω και θα αυτοκτονήσω.»

Παράλληλα, η κ. Βάσια είπε «Ξέρω τον αδερφό μου, δεν μπορούσε να το κάνει. Έβλεπε τις γυναικοκτονίες των άλλων και έλεγε "γιατί κάνουν τέτοιο πράγμα". Δεν είχε κακία Τώρα έχει θυμό και πίκρα» ανέφερε.

«Δεν πήγε εκεί το μυαλό μου. Είναι ευαίσθητος, και τώρα αν ζοριστεί θα αυτοκτονήσει. Αν μας ακούει να παραδοθεί. Μη γίνει κανένα άλλο ατύχημα» κατέληξε η κυρία Βάσια.

Ακούστε το ηχητικό

«Με πήρε τηλέφωνο και μου είπε το έκανα, τραυμάτισα τη Δώρα, δε ξέρω αν ζει»

Μιλώντας η ίδια στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα» νωρίς το πρωί αναφέρθηκε στη στιγμή που την πήρε τηλέφωνο ο αδερφός της αμέσως μετά την πράξη του λέγοντάς της χαρακτηριστικά «Το έκανα, τραυμάτισα τη Δώρα, δεν ξέρω αν ζει.».

Στη συνέχεια, όπως περιέγραψε η κυρία Βάσια, της είπε ότι δε γνώριζε που να πάει και της ζήτησε να πάει η ίδια στη μητέρα τους και να προσέχει και το παιδί της.

«Τον πήρα στις 8 πάλι τηλέφωνο και δεν το σήκωνε. Φοβάμαι μήπως έχει κάνει κακό στον εαυτό του. Μου είπε δε θέλω να παραδοθώ, θέλω να σκοτωθώ» πρόσθεσε η κυρία Βάσια.

Όπως είπε, ο 30χρονος αγαπούσε πολύ τη 43χρονη γυναίκα ενώ παράλληλα όπως επιβεβαίωσε η αδερφή του ο δράστης είχε επισκεφθεί ψυχίατρο ο οποίος και του είχε χορηγήσει φαρμακευτική αγωγή.

«Ήταν στεναχωρημένος και έλεγε θέλω να πεθάνω».

Παράλληλα, η ίδια περιέγραψε ένα ακόμη έντονο τσακωμό που είχαν ο 30χρονος με τη 43χρονη. «Ήταν μια νύχτα που πήγε σπίτι της να συζητήσουν αλλά δεν τα βρήκαν. Αυτή του πέταξε μια καρέκλα. Του είπε "τι θες; να με σκοτώσεις;" και του πέταξε ένα μαχαίρι να τη σκοτώσει. "Εγώ δεν είμαι φονιάς" της είπε και της το πέταξε στα πόδια» περιέγραψε η αδερφή του 30χρονου λέγοντας ότι στη συνέχεια πήγαν και οι δύο στο αυτόφωρο.

Όσον αφορά για τα όσα ακούγονται για την εμπλοκή του δράστη με την greek mafia, η αδερφή του απάντησε ότι δεν κατηγορήθηκε ποτέ για κάτι τέτοιο.

Η 43χρονη γυναίκα ήταν διαζευγμένη και μητέρα τριών παιδιών, ενώ ο 30χρονος δράστης που κατονόμασε λίγο πριν ξεψυχήσει είχε απασχολήσει τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία. Συγκεκριμένα, ο 30χρονος, επαγγελματίας οδηγός, είχε καταγγελθεί από το θύμα για ενδοοικογενειακή βία, σύμφωνα με τις πληροφορίες του agrinionews.gr. Είχε συλληφθεί και του είχαν κατασχεθεί κυνηγετικά όπλα από το Α.Τ. Θέρμου και σε λίγες μέρες (15 Νοεμβρίου) θα δικάζονταν μετά από μήνυση της 43χρονης.

Αμέσως μετά τον πυροβολισμό η 43χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Αγρινίου ωστόσο, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Πηγή: skai.gr

