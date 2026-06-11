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Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Μεταβολή του καιρού την Παρασκευή με βροχές και καταιγίδες

Αλλάζει αύριο ο καιρός - Πού αναμένονται έντονα φαινόμενα - Τι αναφέρει το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ 

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Καιρός

Μεταβολή του καιρού προβλέπεται αύριο, Παρασκευή στη βόρεια και την κεντρική Ελλάδα με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ:

  • Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,
  • στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,
  • στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και
  • στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.
     
Πηγή: skai.gr

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TAGS: κακοκαιρία Βροχές καταιγίδες ΕΜΥ έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού
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