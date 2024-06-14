Άγριο έγκλημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Κύπρο σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Τρεμιθούσα της Πάφου όπου μία γυναίκα δολοφονήθηκε άγρια από τον σύζυγό της.

Οι δυο τους διαπληκτίστηκαν για άγνωστο λόγο με αποτέλεσμα ο άνδρας να μαχαιρώσει θανάσιμα τη γυναίκα ενώ κάποιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι στη συνέχεια την πέταξε από το μπαλκόνι.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο philenews ότι από το διαμέρισμα των δύο Βούλγαρων ακούγονταν για ώρα καυγάδες, φωνές και ουρλιαχτά, ενώ σε κάποια στιγμή τόσο η γυναίκα όσο και ο άντρας εμφανίσθηκαν από διαφορετικές εξόδους της πολυκατοικίας στον ισόγειο χώρο, φέροντας και οι δύο αίματα από τραύματα.

Οι εν λόγω μάρτυρες τόνισαν ότι η γυναίκα ήταν ακόμη ζωντανή, αν και εμφανώς σε πολύ άσχημη κατάσταση, έχοντας σωριαστεί στο έδαφος και προσπάθησαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, επιχειρώντας με την χρήση πετσετών να σταματήσουν την έντονη αιμορραγία της. Ο άντρας είχε αίματα στα ρούχα και παρέμεινε στη σκηνή, σε άλλο σημείο από την σύζυγο του, μέχρι την έλευση του ασθενοφόρου.

Η γυναίκα διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή όταν έφθασε το ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Πάφου, ενώ η ο σύζυγος νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σημειώνεται ότι λίγο μετάτο μεσημέρι στη σκηνή του φονικού έφθασε ο ιατροδικαστής Νικόλας Χαραλάμπους ο οποίος διενήργησε την αυτοψία επί της σορού της 44χρονης.

Το ζεύγος έχει δύο ανήλικα παιδιά που την ώρα του φόνου δεν ήταν στο σπίτι και πλέον θα επιληφθεί της περίπτωσης το αρμόδιο κρατικό τμήμα.

Οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.

Πηγή: skai.gr

