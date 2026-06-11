Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προέβη σε ανακοίνωση με αφορμή τις εξελίξεις στο «κύκλωμα πολεοδομίας»:

Το εκτεταμένο γαλάζιο κύκλωμα στις πολεοδομίες, που οδήγησε σε μπαράζ παραιτήσεων, επιβεβαιώνει την εκτίμηση ότι η σταθερότητα στην οποία ορκίζεται ο πρωθυπουργός είναι η στασιμότητα των σκανδάλων και της διαφθοράς.

Η στασιμότητα των απευθείας αναθέσεων, των υποκλοπών, της αντίληψης και της πρακτικής ότι το κράτος, οι μηχανισμοί, και τα ταμεία του είναι ιδιοκτησία μιας πολιτικής και κερδοσκοπικής ελίτ.

Δεν πάει άλλο.

Είναι ανάγκη να μπει τέρμα στον ευτελισμό της δημοκρατίας, τη διάλυση της κοινωνικής συνοχής, τη συγκάλυψη και την ατιμωρησία.

Να βρεθούν ενώπιον της Δικαιοσύνης όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται.

Η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια επανάσταση ηθικής και εντιμότητας.

Τώρα!

Το δίλημμα είναι στασιμότητα ή πρόοδος.



Πηγή: skai.gr

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