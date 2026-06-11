Σαλαμίνα: Σε τραγική κατάσταση το παραλιακό μέτωπο Αιαντειου

Αντιμέτωποι με πολλά προβλήματα βρίσκονται οι κάτοικοι στο Αιάντειο Σαλαμίνας, μετά την πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε τον Σαρωνικό.

Ο κεντρικός οδικός άξονας με λακούβες και τα κύματα να περνάνε τον δρόμο και να καταλήγουν στις αυλές των σπιτιών.

Πολλές επισκευές έχουν πραγματοποιηθεί με την προσπάθεια του τοπικού συλλόγου και τη θέληση των μόνιμων κατοίκων να ζουν αξιοπρεπώς στο μέρος που οι ίδιοι διάλεξαν.

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Πηγή: skai.gr

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