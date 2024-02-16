Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρήτη: Αύριο, Σάββατο, στον εισαγγελέα ο 39χρονος γυναικοκτόνος 

Ένας 39χρονος από την Αλβανία σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι την 29χρονη σύντροφό του από τη Ρουμανία και στη συνέχεια παραδόθηκε

kriti

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Καμινίων στο Ηράκλειο Κρήτης, από τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε σήμερα στο χωριό τους. 

Ένας 39χρονος από την Αλβανία σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι  την 29χρονη σύντροφό του από τη Ρουμανία και στη συνέχεια παραδόθηκε. 

Ο 39χρονος γυναικοκτόνος αναμένεται να  οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, αύριο, Σάββατο. 

Πληροφορίες ανέφεραν ότι είχε προηγηθεί καυγάς μεταξύ του ζευγαριού και ότι αφού πυροβόλησε τη γυναίκα, ο δράστης ενημέρωσε το ΕΚΑΒ, ωστόσο ήταν ήδη αργά. 

Ο 39χρονος στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται, όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, τον βρήκαν να τους περιμένει στην είσοδο του σπιτιού, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι βρισκόταν σε σύγχυση. 

Πηγή: cretalive.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κρήτη γυναικοκτονία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark