Ο στρατηγικός ρόλος του Χαργκ και γιατί το θέλει ο Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «πάρουν» το νησί Χαργκ και άλλες ιρανικές πετρελαϊκές υποδομές.

«Σε κάποιο όχι πολύ μακρινό μέλλον, θα θέσουμε υπό τον έλεγχό μας το νησί Χαργκ και άλλα σημεία πετρελαϊκών υποδομών και θα αναλάβουμε τον πλήρη έλεγχο των αγορών πετρελαίου και φυσικού αερίου τους», έγραψε ο Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social.

Τι είναι όμως το νησί Χαργκ και γιατί ο Τραμπ θέλει να το «πάρει»;

Το νησί Χαργκ αποτελεί την «οικονομική σανίδα σωτηρίας» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, καθώς μέσω αυτού διακινείται περίπου το 90% των εξαγωγών αργού πετρελαίου της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του ενέχει τον κίνδυνο σοβαρής κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου διοχετεύονταν καθημερινά μέσω του νησιού από τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά κοιτάσματα του Ιράν.

Το νησί, το οποίο έχει έκταση περίπου ίση με το ένα τρίτο του Μανχάταν, έχει χαρακτηριστεί από Αμερικανούς αξιωματούχους ως ο «κεντρικός κόμβος ολόκληρης της ιρανικής πετρελαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας». Οι μακριές προβλήτες του εκτείνονται στα βαθιά νερά που το περιβάλλουν, τα οποία μπορούν να υποδεχθούν υπερδεξαμενόπλοια μεταφοράς πετρελαίου, καθιστώντας το κρίσιμο σημείο για τη διακίνηση και εξαγωγή ιρανικού αργού.

Έγγραφο της CIA από το 1984 ανέφερε ότι οι εγκαταστάσεις στο νησί Χαργκ είναι «οι σημαντικότερες σε ολόκληρο το ιρανικό πετρελαϊκό σύστημα» και ότι η απρόσκοπτη λειτουργία τους είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ευημερία του Ιράν.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα TankerTrackers.com, η οποία παρακολουθεί τις μεταφορές αργού πετρελαίου μέσω δορυφορικών εικόνων και ναυτιλιακών δεδομένων, το νησί συνέχισε να φορτώνει πετρελαιοφόρα «αδιάκοπα από την έναρξη του πολέμου».

Η αποθηκευτική ικανότητα του Χαργκ εκτιμάται σε περίπου 30 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ενώ τον Μάρτιο τα αποθέματα αργού που βρίσκονταν στο νησί ανέρχονταν σε περίπου 18 εκατομμύρια βαρέλια, σύμφωνα με το Reuters.

Τα σχέδια για την κατάληψη του νησιού Χαργκ έχουν προετοιμαστεί εδώ και μήνες

Σχέδια για επιχείρηση κατάληψης του νησιού Χαργκ από τον αμερικανικό στρατό έχουν εκπονηθεί εδώ και μήνες, ωστόσο επανειλημμένα τέθηκαν στο περιθώριο, καθώς η επιχείρηση θεωρήθηκε υπερβολικά επικίνδυνη, σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο του Πενταγώνου και δύο στελέχη της αμερικανικής κυβέρνησης που μίλησαν στο CNN.

Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, στον Λευκό Οίκο και το Πεντάγωνο επικρατεί η εκτίμηση ότι η κατάληψη του Χαργκ ή η καταστροφή των ενεργειακών υποδομών του νησιού θα μπορούσε να οδηγήσει ουσιαστικά σε οικονομική κατάρρευση του Ιράν και να περιορίσει δραστικά τις δυνατότητές του να συνεχίσει τον πόλεμο.

Ωστόσο, αξιωματούχοι έχουν επισημάνει στον Ντόναλντ Τραμπ ότι μια τέτοια επιχείρηση θα απαιτούσε πιθανότατα σημαντικό αριθμό χερσαίων δυνάμεων και θα μπορούσε να προκαλέσει βαριές απώλειες στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Για τον λόγο αυτό, το Πεντάγωνο και ο Λευκός Οίκος αντιμετωπίζουν την επιλογή κατάληψης του Χαργκ ως λύση «τελικού σταδίου» (endgame option), δηλαδή ως έσχατη επιλογή που θα μπορούσε να αλλάξει την πορεία του πολέμου, αλλά με ιδιαίτερα υψηλό κόστος.

Ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη πραγματοποιήσει πολλαπλά αεροπορικά πλήγματα εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο νησί Χαργκ. Ωστόσο, οι επιθέσεις απέφυγαν σκόπιμα να πλήξουν τις κρίσιμες ενεργειακές υποδομές του νησιού, οι οποίες αποτελούν τον βασικό κόμβο των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

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Πηγή: skai.gr

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