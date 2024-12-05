Του Μάκη Συνοδινού

Η 15η γυναικοκτονία για το 2024 διαπράχθηκε στους Αμπελόκηπους.

Λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα, ένας 39χρονος αλβανικής καταγωγής επικοινώνησε με το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε ότι το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, σκότωσε τη γυναίκα του χτυπώντας τη στο κεφάλι με σφυρί.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο ισόγειο διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, βρήκαν εκεί τον 39χρονο, ο οποίος ανέφερε ότι η σορός της συζύγου του βρίσκεται στο πατάρι.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν την έντονη δυσοσμία από το εσωτερικό της οικίας και το πατάρι. Εκεί διέκριναν κάποιες μαύρες σακούλες και κάτω από αυτές τη σορό μιας γυναίκας.

Αξιωματικοί της Ασφάλειας έφθασαν εκεί και αυτή την ώρα μεταβαίνει ο ιατροδικαστής προκειμένου να γίνει αυτοψία μαζί με τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Τι υποστήριξε ο 39χρονος

Ο καθ' ομολογία δράστης υποστηρίζει στους αστυνομικούς πως αφορμή της δολοφονίας ήταν η διαπίστωσή του πως η σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με άτομο από το φιλικό περιβάλλον του. «Με απάτησε, δεν μπορούσα να το αντέξω», ήταν τα πρώτα λόγια που είπε στους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι το ζευγάρι έχει δύο παιδιά ηλικίας 12 και 9 χρόνων, τα οποία εξετάζεται αν βρίσκονταν μπροστά τη στιγμή της δολοφονίας.

