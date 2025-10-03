Πρωινό Magazino 03-10-2025

Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Μητσοτάκης στο Συνέδριο της ΟΝΝΕΔ: «Μόνο η ΝΔ εγγυάται ότι θα πάμε μπροστά με σχέδιο και ορίζοντα το 2030»- Live η ομιλία
Ο κ. Μητσοτάκης εξήρε τον ρόλο της ΟΝΝΕΔ, τονίζοντας ότι η εκδήλωση «ξεπέρασε κάθε προσδοκία» και ότι «είναι η ορμή των νιάτων με την ευθύνη της ωριμότητας»