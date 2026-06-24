Τραμπ: Το Ιράν κάνει «πολύ μεγάλες» παραχωρήσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανέλαβε την Τετάρτη ότι οι εξελίξεις στις σχέσεις με το Ιράν «πηγαίνουν πολύ καλά», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη προχωρά σε «πολύ μεγάλες παραχωρήσεις».

«Τα πράγματα εξελίσσονται πολύ καλά. Όπως γνωρίζετε, κερδίζουμε με μεγάλη διαφορά. Το Ιράν κάνει πολύ μεγάλες παραχωρήσεις. Θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά όλα αυτά ήταν πολύ, πολύ, πολύ ισχυρά», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους πριν από τη συνάντησή του με τη Senate Steering Committee στο Καπιτώλιο.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ανακοίνωσε ότι οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης θα επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος διαθέτει «πολλές επιλογές» για αντίποινα σε περίπτωση που το Ιράν δεν συμμορφωθεί με το μνημόνιο κατανόησης που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές.

Πηγή: skai.gr

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