Ο μέσος του Κατάρ, Ασίμ Μαντίμπο, τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού πέντε αγωνιστικών μετά την αποβολή του με κόκκινη κάρτα για ένα μαρκάρισμα που τραυμάτισε σοβαρά τον μέσο του Καναδά, Ισμαέλ Κονέ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η FIFA.

Το Κατάρ υπέστη βαριά ήττα με 6-0 από τον Καναδά στο δεύτερο παιχνίδι του για τον Β' Όμιλο του Μουντιάλ, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Κονέ υπέστη κάταγμα στο πόδι μετά από ένα απρόσεκτο μαρκάρισμα του Μαντίμπο στο δεύτερο ημίχρονο.

Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA επέβαλε ποινή αποκλεισμού πέντε αγώνων για επικίνδυνο παιχνίδι (σοβαρό παράπτωμα), μια απόφαση η οποία υπόκειται σε έφεση ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων της FIFA.

Ο Κονέ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση, ενώ ο Μαντίμπο και ο υπουργός Αθλητισμού του Κατάρ τον επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο για να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας του, ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Κατάρ.

Το Κατάρ δίνει τον τελευταίο του αγώνα στον όμιλο εναντίον της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης αργότερα την Τετάρτη, ενώ ο συνδιοργανωτής Καναδάς αντιμετωπίζει την Ελβετία.

Πηγή: skai.gr

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