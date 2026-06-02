Βραδινό Magazino 02-06-2026

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Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Φωτιά σε υπόγειο χώρο καταστήματος στο Κολωνάκι - Δείτε βίντεο
Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ η οδός Σκουφά -όπου βρίσκεται το κατάστημα- έχει κλείσει από το ύψος της Ομήρου