Οι ηγέτες της λεγόμενης ομάδας E5, στην οποία συμμετέχουν η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο, συναντήθηκαν στο Βερολίνο και δεσμεύτηκαν να αναλάβουν «μεγαλύτερη ευθύνη» για τη διατλαντική ασφάλεια.

Σε κοινή ανακοίνωση μετά τη συνάντηση, στην οποία συμμετείχε και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, οι Ευρωπαίοι ηγέτες συμφώνησαν να αυξήσουν τη συμβολή τους στις αποτρεπτικές δραστηριότητες της Συμμαχίας, με στόχο την αντιμετώπιση και αποτροπή της «σημαντικότερης και πιο άμεσης απειλής» που προέρχεται από τη Ρωσία. Παράλληλα, δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας.

Οι αξιωματούχοι επανέλαβαν επίσης τη στήριξή τους προς την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ χαιρέτισαν το πρόσφατο μνημόνιο κατανόησης που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν.

«Οι ηγέτες επανέλαβαν τη δέσμευσή τους να υποστηρίξουν την εφαρμογή του μνημονίου, στο πλαίσιο μιας επείγουσας και συνολικής διαδικασίας που θα οδηγήσει σε διαρκή ειρήνη», υπογραμμίζεται στην κοινή ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.