ΗΠΑ: 20 εκατ. βαρέλια πετρελαίου πέρασαν από το Στενό του Ορμούζ σε 24 ώρες

Περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου μεταφέρθηκαν μέσω του Στενού του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, μιλώντας στο Reuters Global Energy Forum στη Νέα Υόρκη.

Σημειώνεται ότι ο Ράιτ είχε δηλώσει την Κυριακή ότι η ναυσιπλοΐα και οι μεταφορές πετρελαίου μέσω του Ορμούζ έχουν «ήδη επιστρέψει σε φυσιολογικά επίπεδα», μετά την υπογραφή της προκαταρκτικής συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επαναλειτουργία της κρίσιμης θαλάσσιας οδού, ενώ οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα που αφορούν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

«Έχω σταματήσει εδώ και καιρό να κάνω προβλέψεις για τις τιμές του πετρελαίου ή της βενζίνης, αλλά πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να υποχωρούν. Οι ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω του Στενού έχουν ήδη επιστρέψει στην κανονικότητα και θα παραμείνουν έτσι ανεξάρτητα από την έκβαση των διαπραγματεύσεων με το Ιράν», δήλωσε ο Ράιτ στο ABC.



Πηγή: skai.gr

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