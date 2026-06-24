«Βυθισμένος» στο πένθος για τον θάνατο της μητέρας του και έχοντας επιστρέψει στη Γαλλία για την κηδεία της, ο Ντιντιέ Ντεσάν παρέδωσε προσωρινά τα ηνία της εθνικής ομάδας στον Γκι Στεφάν, τον επί χρόνια στενότερο συνεργάτη του, ο οποίος θα καθοδηγήσει τη Γαλλία στον αγώνα της Παρασκευής (26/6) απέναντι στη Νορβηγία στο Φόξμπορο, κοντά στη Βοστώνη, για την τελευταία αναμέτρηση του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Ο Στεφάν, συνεργάτης του ομοσπονδιακού τεχνικού απ’ το 2009 στην Μαρσέιγ και απ’ το 2012 στους «τρικολόρ», έχει ήδη αναλάβει τα ηνία. Ο 69χρονος προπονητής θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από το παιχνίδι την Πέμπτη στο Gillette Stadium του Φόξμπορο.

Κυρίως, όμως, την Παρασκευή (26/6) θα καθίσει στον πάγκο της Γαλλίας ως υπηρεσιακός τεχνικός, με στόχο να οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου απέναντι στη Νορβηγία του Έρλινγκ Χάαλαντ. Με τον Ντεσάν να έχει αποχωρήσει και το σοκ από την είδηση να μην έχει ακόμη καταλαγιάσει, ο διαχρονικός βοηθός προσπάθησε ήδη από την Τρίτη (23/6) να στρέψει ξανά την προσοχή όλων στο ποδόσφαιρο.

Στο γήπεδο του Πανεπιστημίου Bentley, μετά το ενός λεπτού σιγή που τηρήθηκε στη μνήμη της μητέρας του ομοσπονδιακού τεχνικού, παρουσία και του προέδρου της Γαλλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, Φιλίπ Ντιαλό, ο Στεφάν μοίρασε τα διακριτικά στους 15 αναπληρωματικούς της προηγούμενης ημέρας για το καθιερωμένο οικογενειακό δίτερμα που ακολουθεί κάθε αγώνα των «Μπλε».

Είναι προφανές ότι ο ίδιος θα διευθύνει τις προπονήσεις της εθνικής Γαλλίας -κάτι που ήδη κάνει καθημερινά υπό την επίβλεψη του Ντεσάν- μέχρι την αναμέτρηση της Παρασκευής (26/6), έχοντας στο πλευρό του τον προπονητή τερματοφυλάκων Φρανκ Ραβιό και τον γυμναστή Σιρίλ Μουάν, οι οποίοι συμπληρώνουν τον στενό πυρήνα του τεχνικού επιτελείου.

Το επιτελείο της εθνικής Γαλλίας καλείται να προσαρμοστεί σε μια απρόβλεπτη κατάσταση, η οποία όμως δεν είναι πρωτόγνωρη. Το 2022, όταν ο Ντιντιέ Ντεσάν είχε χάσει τον πατέρα του, είχε επίσης αποχωρήσει αιφνιδιαστικά από συγκέντρωση της ομάδας λίγο πριν από αγώνα του Nations League με τη Δανία, αφήνοντας και τότε τον Γκι Στεφάν στην τεχνική ηγεσία. Η Γαλλία είχε ηττηθεί με 2-1.

Η στενή σχέση Ντεσάν-Στεφάν

Στην προσωπική τους ζωή, Στεφάν και Ντεσάν είναι φίλοι, «από εκείνους που μπορείς να μετρήσεις στα δάχτυλα των δύο χεριών», όπως είχε εκμυστηρευτεί πριν από μερικά χρόνια στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο πιστός υπαρχηγός του τεχνικού επιτελείου.

Οι δύο άνδρες γνωρίστηκαν το 1999, όταν ο Στεφάν ήταν -ήδη- βοηθός του τότε ομοσπονδιακού τεχνικού Ροζέ Λεμέρ και ο Ντεσάν αρχηγός της εθνικής Γαλλίας. Στο γήπεδο, όπως λένε και οι δύο, δεν χρειάζεται καν να μιλούν για να καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον.

Ανταλλάσσουν συνεχώς απόψεις, βρίσκονται πάντα δίπλα-δίπλα στις προπονήσεις και σπάνια απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον κατά τη διάρκεια των αγώνων. Παρότι, όπως εξηγεί ο Στεφάν, «στο τέλος της ημέρας, είναι πάντα εκείνος (ο Ντεσάν) που παίρνει τις αποφάσεις, φυσικά».

Μαζί οδήγησαν τη Γαλλία στην κατάκτηση του δεύτερου Παγκοσμίου Κυπέλλου της ιστορίας της το 2018 και στην κατάκτηση του Nations League το 2021, αφού προηγουμένως είχαν πανηγυρίσει με τη Μαρσέιγ το πρωτάθλημα Γαλλίας του 2010 και τρία διαδοχικά Λιγκ Καπ από το 2010 έως το 2012.

«Από τότε που είμαστε στην εθνική Γαλλίας, η εγγύτητα και η γνώση που έχουμε ο ένας για τον άλλον είναι ιδανικές. Η εμπειρία του, η αφοσίωσή του, η πίστη του και η ικανότητά του να προσαρμόζεται στον τρόπο λειτουργίας μου είναι οι λόγοι που στηρίζομαι πάρα πολύ στον Γκι», είχε δηλώσει πριν από μερικά χρόνια ο Ντιντιέ Ντεσάν για τον πιο πιστό συνεργάτη του.

Όταν ανέλαβε προπονητής της Μαρσέιγ, ο Ντεσάν επέλεξε τον Στεφάν ως άμεσο συνεργάτη του. «Γιατί τον γνωρίζω και γιατί έχει ήδη υπάρξει πρώτος προπονητής, άρα ξέρει τις απαιτήσεις της θέσης.

Και επίσης επειδή έχει εργαστεί στο εξωτερικό, κάτι που του έχει δώσει μεγάλη ικανότητα προσαρμογής», είχε πει για τον Στεφάν, πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό της Σενεγάλης (2003-2005), που έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής το 2004, καθώς και βοηθό του Ζαν Τιγκανά στην Μπεσίκτας (2006-2007).

Δίπλα στον Ντεσάν, ο Στεφάν είχε τη δυνατότητα να αναπτύξει αυτό που αγαπά περισσότερο στο ποδόσφαιρο: την τακτική και τη στενή σχέση με τους ποδοσφαιριστές, για τους οποίους αποτελεί άνθρωπο εμπιστοσύνης. «Ζω πολύ καλά σε αυτόν τον ρόλο» του βοηθού προπονητή, έλεγε χαρακτηριστικά. «Τι περισσότερο θα μπορούσε να ζητήσει κανείς από το να δουλεύει καθημερινά με μερικούς από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές του κόσμου;»

Για λίγο, πάντως, ο επί σειρά ετών βοηθός, που δεν είναι ποτέ πιο ευτυχισμένος από όταν εργάζεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, θα βρεθεί στο επίκεντρο της προσοχής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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