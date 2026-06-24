Πρωινό Magazino 24-06-2026

ΠΡΩΙΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ
Ο ΣΚΑΪ 100.3 πιστός στην αξία της ενημέρωσης μεταδίδει κάθε μέρα στις 07.00 το πρωί το πρώτο μαγκαζίνο με ειδήσεις από την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο.
Ό,τι πρέπει να γνωρίζουμε στο ξεκίνημα της ημέρας μας. Η επικαιρότητα σε πρώτο χρόνο.
Παρουσίαση: Δημήτρης Γιαννίρης
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της φωτιάς στο εργοστάσιο με πλαστικά στην Ορφέως
Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ορφέως από το ύψος της οδού Νεότητος μέχρι την οδό Αγίας Άννης, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας