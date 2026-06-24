Η γαλλική κυβέρνηση στρέφει το βλέμμα της σε χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, αναζητώντας βέλτιστες πρακτικές για την προστασία των εργαζομένων που δοκιμάζονται από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Μιλώντας στην τηλεοπτική εκπομπή «RTL Matin», ο Γάλλος υπουργός Εργασίας, Ζαν-Πιερ Φαραντού, υπογράμμισε την ανάγκη η Γαλλία να διδαχθεί από κράτη που είναι παραδοσιακά πιο εξοικειωμένα με το θερμό κλίμα.

Σύμφωνα με τον κ. Φαραντού, το πρώτο βασικό βήμα είναι η άμεση προσαρμογή των εργασιακών συνθηκών ανάλογα με το επίπεδο του μετεωρολογικού συναγερμού. Όπως υπενθύμισε, βρίσκεται ήδη σε ισχύ σχετικό διάταγμα από πέρυσι, το οποίο υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να τροποποιούν τη λειτουργία τους όταν ορθώνονται κίτρινοι, πορτοκαλί ή κόκκινοι συναγερμοί - ένα μέτρο που αφορά κυρίως όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, όπως στον κλάδο των κατασκευών.

Παράλληλα, ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ευθύνη των εργοδοτών, ξεκαθαρίζοντας ότι το κράτος έχει ήδη πυκνώσει τους ελέγχους για την τήρηση των μέτρων.

Ωστόσο, κατά την εκτίμησή του, η κλιματική αλλαγή απαιτεί μια βαθύτερη αναδιοργάνωση ολόκληρης της κοινωνίας και όχι μόνο του εργασιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, ανακοίνωσε την έναρξη διαλόγου με τους κοινωνικούς εταίρους, ώστε να αξιολογηθεί η τρέχουσα κρίση και να θωρακιστεί η χώρα απέναντι στα μελλοντικά κύματα καύσωνα.

Στο τραπέζι των συζητήσεων αναμένεται να πέσουν προτάσεις για τη διαφοροποίηση των ωραρίων και του εξοπλισμού, αλλά και για ριζικές αλλαγές στις καθημερινές συλλογικές μας συνήθειες. Μάλιστα, ο κ. Φαραντού έθεσε ευρύτερα ερωτήματα, αναρωτώμενος αν είναι σωστό όλες οι σχολικές εξετάσεις ή οι μεγάλοι αθλητικοί τελικοί να διεξάγονται απαρέγκλιτα μέσα στον Ιούνιο.

Προκειμένου να εμπλουτιστεί αυτός ο προβληματισμός, ο Γάλλος υπουργός έκανε γνωστό ότι την ερχόμενη Παρασκευή θα έχει συνάντηση με την Ισπανίδα ομόλογό του για να εξετάσουν το μοντέλο οργάνωσης της Ισπανίας.

«Είμαστε στην Ευρώπη και έχουμε δίπλα μας τον ευρωπαϊκό Νότο: την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Καθώς οι θερμοκρασίες μας αρχίζουν να εξισώνονται με τις δικές τους, οφείλουμε να δούμε πώς τα καταφέρνουν. Στη δική τους περίπτωση, η διαχείριση της ζέστης αποτελεί μέρος της κουλτούρας τους, αφού έχουν μάθει πολιτισμικά να ζουν σε τέτοιες συνθήκες. Πρέπει, λοιπόν, να εμπνευστούμε από τις μεθόδους τους και να τις μεταφέρουμε στη Γαλλία».

Τέλος, σε ερώτηση δημοσιογράφου για το αν θα έπρεπε να επιτραπεί ένα πιο χαλαρό ντύσιμο στους χώρους εργασίας τις ημέρες του καύσωνα, ο υπουργός εμφανίστηκε θετικός, σχολιάζοντας μάλιστα χαμογελώντας ότι ένας υπάλληλος θα μπορούσε να φοράει ακόμη και βερμούδα, αρκεί αυτή να είναι «κομψή και καλοραμμένη».

Πηγή: skai.gr

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