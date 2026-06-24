Η Ελβετία έκανε γνωστό σήμερα ότι έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τη Γαλλία, το Ισραήλ και τη Νότια Κορέα για την απόκτηση ενός συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας εδάφους-αέρος μεγάλου βεληνεκούς, λόγω των καθυστερήσεων στην παράδοση του αμερικανικού αντιαεροπορικού συστήματος Patriot.

Το Ομοσπονδιακό υπουργείο Άμυνας «ξεκινά συμβατικές διαπραγματεύσεις με Γάλλους, Ισραηλινούς και Νοτιοκορεάτες κατασκευαστές με σκοπό την απόκτηση ενός επιπλέον συστήματος, το οποίο θα επέτρεπε την ταχεία ενίσχυση της άμυνας έναντι επιθέσεων εξ αποστάσεως», ανέφερε στην ανακοίνωσή του. «Λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης στον τομέα της ασφάλειας, η Ελβετία πρέπει να είναι σε θέση να αμυνθεί γρήγορα» απέναντι σε τέτοιου είδους επιθέσεις, πρόσθεσε το υπουργείο.

Επισημαίνεται επίσης ότι «ένα δεύτερο σύστημα θα επέτρεπε να μειωθεί η εξάρτηση από έναν και μόνο προμηθευτή».

Στις αρχές Μαρτίου, η ελβετική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει την πρόθεσή της να εξετάσει την αγορά ενός επιπλέον συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας μεγάλου βεληνεκούς, κατά προτίμηση ευρωπαϊκής κατασκευής. Το σύστημα αυτό θα λειτουργούσε συμπληρωματικά προς το Patriot, η αγορά του οποίου είχε αποφασιστεί το 2021 και για το οποίο η καθυστέρηση παράδοσης είχε εκτιμηθεί τον Μάρτιο από τη Βέρνη σε τέσσερα έως πέντε χρόνια.

Την Τρίτη πάντως ανέφερε ότι εμμένει στην αρχική απόφασή της, να αποκτήσει το σύστημα Patriot, παρά τις καθυστερήσεις. Εξήγησε ότι «λόγω της κατάστασης ασφαλείας», η κυβέρνηση «δεν μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο διακοπής αυτού του προγράμματος προμήθειας χωρίς να διαθέτει ένα σύστημα αντικατάστασης» και, επιπλέον, «θα ήταν δύσκολο να εκτιμηθεί το κόστος που θα συνεπαγόταν μια τέτοια διακοπή». Ως εκ τούτου, «οι πληρωμές για την αγορά του συστήματος Patriot ξαναρχίζουν, ώστε το έργο να προχωρήσει με τη μικρότερη δυνατή καθυστέρηση και χωρίς υπερβολικό πρόσθετο κόστος».

Η Ελβετία είχε αναστείλει αυτές τις πληρωμές το περασμένο φθινόπωρο, θεωρώντας ότι το χρονοδιάγραμμα παράδοσης του συστήματος Patriot είχε γίνει «αβέβαιο», μετά την ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα καθυστερήσει επειδή προέχει η στήριξη της Ουκρανίας.

Η ελβετική κυβέρνηση έκανε επίσης γνωστό τον Μάρτιο ότι οι ΗΠΑ παρέκαμπταν αυτό το «πάγωμα» των πληρωμών, μεταφέροντας κεφάλαια που προορίζονταν για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών F-35 (τα οποία έχουν επίσης παραγγελθεί) στον λογαριασμό του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot. Εξάλλου, η Ελβετία εκτίμησε ότι θα μπορέσει να αγοράσει μόνο 30 αμερικανικά F-35A, αντί για 36 που υπολόγιζε αρχικά, λόγω του αυξημένου κόστους που συνδέεται με τον πληθωρισμό και την υψηλή τιμή των πρώτων υλών.

Πηγή: skai.gr

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