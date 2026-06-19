Βραδινό Magazino 19-06-2026

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Παρουσίαση: Νίκος Ανδρίτσος
Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Την Πέμπτη η ανακοίνωση των βαθμολογιών
Στάλθηκε οδηγία από το Υπουργείο Παιδείας προς τα Βαθμολογικά Κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης και βαθμολογίες να ανακοινωθούν την Πέμπτη (25-6)