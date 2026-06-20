Μεσημβρινό Magazino 20-06-2026

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Παρουσίαση: Πέτρος Κιρκιλής
Οριοθετήθηκαν οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα σε Αγγελόκαστρο και Άνω Αλμυρή στην Κορινθία
Σε εξέλιξη δύο πυρκαγιές στην Κορινθία, στο Αγγελόκαστρο και στην 'Ανω Αλμυρή, κοντά σε οικισμούς χωρίς να απειλούνται προς το παρόν