Τον επίλογο στην καριέρα του στον Ολυμπιακό γράφει ο Σακίλ ΜακΚίσικ με ένα μήνυμα στα social media. Ο 36χρονος Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ετοιμάζεται να πει το «αντίο» στην ομάδα που υπηρέτησε για επτά σεζόν.

Ο «Σακ» κατέκτησε σε αυτή την επταετία τέσσερα πρωταθλήματα, τρία Κύπελλα, τέσσερα Σούπερ Καπ και την Ευρωλίγκα, συνολικά δηλαδή δώδεκα τίτλου.ς

«Επτά σεζόν, μία φανέλα, ένα σπίτι. Ο Πειραιάς μου έδωσε περισσότερα από μία ομάδα. Μου έδωσε μία οικογένεια.

Σας ευχαριστώ που με αγκαλιάσατε από την πρώτη ημέρα και κάνατε την Ελλάδα το σπίτι μου και την οικογένειά μου. Οι αναμνήσεις, τα πρωταθλήματα, τα Final Four, και κάθε στιγμή στα κόκκινα και τα λευκά θα μείνει μαζί μου για πάντα.

Για επτά σεζόν φορούσα τον αριθμό 77 με περηφάνεια και έδωσα τα πάντα για την ομάδα, την πόλη και τους οπαδούς. Ό,τι και να συμβεί στο μέλλον, ο Ολυμπιακός θα αποτελεί για πάντα κομμάτι μου.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. Ολυμπιακός για πάντα».

Αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και η Μπέριλ: «Θα μας λείψετε όλοι»

Λίγη ώρα αργότερα, ήταν η σειρά της συζύγου του, Μπέριλ, να αποχαιρετήσει τους «ερυθρόλευκους», ευχαριστώντας άπαντες στην ομάδα αλλά και τους οπαδούς.

«Ευχαριστώ όλους όσους έγιναν κομμάτι της διαδρομής μας στην Ελλάδα. Και ένα ευχαριστώ στους καταπληκτικούς οπαδούς του Ολυμπιακού. Θα μας λείψετε όλοι», έγραψε αναλυτικά η Μπέριλ.

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