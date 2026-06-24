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Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο κοντά σε σπίτια στην παραλιακή του Λουτρακίου

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα ενώ υπάρχει συνδρομή και από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ

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Λουτράκι φωτιά

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο ξενοδοχείο, στην παραλιακή ζώνη του Λουτρακίου, κοντά σε κατοικίες.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας, με 28 πυροσβέστες, 11 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η πυροσβεστική κατάφερε να σβήσει τη φωτιά περίπου δύο ώρες μετά την εκδήλωσή της, γύρω στις 22:00, χωρίς να επεκταθεί σε παρακείμενα κτίρια.

Δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για την αποκάθαρση της περιοχής.

Πηγή: skai.gr

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