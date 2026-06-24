Χανιά: Με ένα μπλε βαν μετέφερε τη Σταυρούλα ο Σκοπιανός

Νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας ενισχύουν σημαντικά το αποδεικτικό υλικό της υπόθεσης δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη από τον 43χρονο νοικάρη της καθώς οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών θανάτου της.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η σορός της φέρεται να μεταφέρθηκε από την οικία της προς αγροτική περιοχή με μπλε βαν, στο οποίο οι αρχές εντόπισαν ίχνη αίματος στην καρότσα.

Τα ευρήματα αυτά έχουν σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, ενώ αξιολογούνται ως ιδιαίτερης σημασίας για τη χαρτογράφηση της διαδρομής και των γεγονότων.

Παράλληλα, στο εσωτερικό του οχήματος καταγράφηκε ακαταστασία, στοιχείο που επίσης εξετάζεται από τους ερευνητές στο πλαίσιο της δικογραφίας



Ο 43χρονος άνδρας που φέρεται ότι ομολόγησε πως αυτός αφαίρεσε τη ζωή της 45χρονης και ότι υπέδειξε το σημείο όπου είχε θάψει τη σορό, οδηγήθηκε χθες, εν μέσω αποδοκιμασιών έξω από τα δικαστήρια, ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα με την κατηγορία της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης.

Ισχυρίστηκε ότι στις 30 Μαΐου η Σταυρούλα τον ενημέρωσε τηλεφωνικά πως θα επισκεπτόταν το σπίτι του. Όπως κατέθεσε, έφτασε περίπου στις 16:20.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι της προσέφερε μία μπίρα, από την οποία ήπιε μόνο λίγες γουλιές, και στη συνέχεια ξεκίνησε να ελέγχει τους χώρους του σπιτιού. Σύμφωνα με τον ίδιο, η γυναίκα φωτογράφιζε τα ντουλάπια της κουζίνας και διαμαρτυρόταν για σκουριές και φθορές.

Όπως ανέφερε, η συμπεριφορά της τον εκνεύρισε και ακολούθησε ένταση ενώ έφτασε στο σημείο να ισχυριστεί πως η γυναίκα του επιτέθηκε και έπεσε χτυπώντας το κεφάλι της.

Σύμφωνα με την απολογία του, αφού τη χτύπησε, τη φίμωσε και τη θεώρησε νεκρή, γύρισε με μαχαίρι όταν άκουσε ότι είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και αργότερα επέστρεψε ξανά κρατώντας ένα κούτσουρο όταν την άκουσε να καλεί σε βοήθεια.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη Σταυρούλα

Ολα αυτά καθώς σε κλίμα οδύνης και θρήνου τελέστηκε το πρωί της Τετάρτης 24 Ιουνίου 2026 στο Βαρύπετρο Χανίων η κηδεία της 45χρονης.

Οι δικοί της άνθρωποι, που ακόμα και σήμερα αδυνατούν να πιστέψουν τον άδικο χαμός της, ζητούν δικαιοσύνη και παραδειγματική τιμωρία του δράστη.

Την ίδια ώρα, συγκλονισμένος, ο αδελφός της Σταυρούλας, Γιάννης Λεβεντάκης, στράφηκε με σκληρά λόγια κατά του 43χρονου καθ' ομολογίαν δολοφόνου αλλά και της συζύγου του.

Ο ίδιος χαρακτήρισε και τους δύο «τέρατα», ενώ προανήγγειλε άμεσες νομικές ενέργειες, για το γεγονός ότι επιχείρησαν να αποδώσουν τις ευθύνες της εξαφάνισης στην ίδια την οικογένεια του θύματος.

Ο Γιάννης Λεβεντάκης δήλωσε: «Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ σίγουρα, ούτε αυτόν ούτε το δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του εξίσου για μένα. Εύχομαι να πάθει ό,τι χειρότερο μπορεί να πάθει. ​Φυσικά και θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του, γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δε ζει και να προσβάλλει έτσι. Τη θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Ναι, αύριο το πρωί [θα καταθέσω τη μήνυση].​[Οι γονείς μου] δεν είναι σίγουρα σε καλή κατάσταση. [Όλο το προηγούμενο διάστημα] και αυτός και η γυναίκα του τώρα το συνεχίζει [να ρίχνει τις ευθύνες σε εμάς], αλλά όπως λένε, ο έξυπνος παραδέχεται, ο χαζός επιμένει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.