Kαταδίωξη απατεώνων στη Βάρκιζα: Τράκαραν και παράτησαν το αμάξι γεμάτo χρήματα

Σκηνές καταδίωξης εκτυλίχθηκαν το απόγευμα της Τρίτης στη Βάρκιζα, όταν η Άμεση Δράση εντόπισε όχημα με άτομα που φέρεται να εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πολίτης είχε προηγουμένως δώσει περιγραφή του ύποπτου ΙΧ.

Αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και εντόπισαν το όχημα, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα. Οι επιβαίνοντες το εγκατέλειψαν και τράπηκαν σε φυγή πεζή, αφήνοντάς το σε σημείο μπροστά από κατάστημα με αρτοποιήματα.

Στο εσωτερικό του οχήματος επέβαιναν τουλάχιστον τρία άτομα, ενώ οι αστυνομικοί εντόπισαν και μεγάλο χρηματικό ποσό τυλιγμένο σε αλουμινόχαρτο.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό των δραστών και τη διαλεύκανση της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.