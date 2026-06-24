Μεσημβρινό Magazino 23-06-2026

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Ό,τι συμβαίνει, όπου συμβαίνει. Μεσημβρινό Μαγκαζίνο με την υπογραφή του ΣΚΑΪ 100.3
Παρουσίαση: Σπύρος Μάλλης
Δύο πύρινα μέτωπα στον Ορχομενό- Περιορίζεται το πρώτο, δίνουν μάχη τα εναέρια στο δεύτερο
Πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη σε περιοχή του Ορχομενού- Οι φλόγες καίνε χαμηλή βλάστηση σε γεωργική έκσταση- Επιχειρούν εναέριες και επίγειες δυνάμεις