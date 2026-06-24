Η Binance δεσμεύεται να παραμείνει στην Ευρώπη παρά το ελληνικό «μπλόκο»

Η πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance σκοπεύει να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καταθέσει νέα αίτηση για άδεια λειτουργίας, όπως δήλωσε στο Reuters ανώτερο στέλεχος της εταιρείας, μετά την αποτυχία της προηγούμενης αίτησης στο πλαίσιο του νέου κανονιστικού καθεστώτος, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να τεθεί σε κίνδυνο η πρόσβαση εκατομμυρίων χρηστών.

«Η Binance δεν αποχωρεί από την Ευρώπη», δήλωσε χαρακτηριστικά στο Reuters η Gillian Lynch, επικεφαλής για την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο μετά την αποτυχία της προσπάθειας της εταιρείας να εξασφαλίσει άδεια στην Ελλάδα για την παροχή υπηρεσιών όπως το crypto trading στην ΕΕ. «Ενδέχεται απλώς να ακολουθήσουμε μια διαφορετική οδό για να λάβουμε άδεια», ανέφερε. «Αν δεν είναι η Ελλάδα, εξετάζω άλλες εναλλακτικές».

Οι δηλώσεις αυτές φέρνουν την Binance σε πιθανή τροχιά σύγκρουσης με τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές. Η εταιρεία έχει στη διάθεσή της μόλις μία εβδομάδα για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας, πριν λήξει η ισχύουσα άδειά της στην Ευρώπη, γεγονός που θα την υποχρέωνε να τερματίσει σταδιακά τις δραστηριότητές της στην ΕΕ.

Δύο πρόσωπα που έχουν γνώση της διαδικασίας δήλωσαν στο Reuters ότι η Binance έχει πραγματοποιήσει συνομιλίες με ρυθμιστικές αρχές στην Ιρλανδία, τη Λετονία και την Ελλάδα, ωστόσο αντιμετώπισε αντιδράσεις και στις τρεις χώρες. Όπως ανέφεραν, οι αρμόδιοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες για τις παλαιότερες κυρώσεις που έχει δεχθεί η εταιρεία για υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, για την πολύπλοκη διεθνή της δομή, καθώς και για την κουλτούρα υψηλού ρίσκου.

Οι ρυθμιστικές αρχές των τριών χωρών αρνήθηκαν να σχολιάσουν ή δεν απάντησαν σε αίτημα για σχολιασμό, προσθέτει το Reuters.

Οι επαφές με αρκετές ρυθμιστικές αρχές αναδεικνύουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες κρυπτονομισμάτων στον κόσμο να ξεπεράσει τις ρυθμιστικές αντιστάσεις και να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας στην ΕΕ.

Η Lynch δήλωσε ότι η Binance δεν γνωρίζει γιατί απορρίφθηκε η έγκρισή της και ότι στο παρελθόν πίστευε πως η ελληνική ρυθμιστική αρχή σχεδίαζε να της χορηγήσει άδεια λειτουργίας.

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι η Binance είχε έρθει σε επαφή με τέσσερις ή πέντε ρυθμιστικές αρχές, αλλά είχε υποβάλει μόνο μία επίσημη αίτηση, στην Ελλάδα. Εκπρόσωπος της εταιρείας πρόσθεσε ότι η Binance δεν έχει έρθει σε επαφή με την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας εδώ και αρκετά χρόνια.

Ερωτηθείσα για τα παλαιότερα προβλήματα της Binance, η Lynch ανέφερε ότι η εταιρεία έχει επενδύσει σε συμμόρφωση και εσωτερικούς ελέγχους, απασχολεί περίπου 1.500 στελέχη στον τομέα της συμμόρφωσης με του ςκανόνες και δεν έχει εκκρεμή ζητήματα που να σχετίζονται με την αίτησή της για άδεια.

Ρυθμιστικά ζητήματα

Η αποτυχία της Binance να εξασφαλίσει άδεια στην ΕΕ πριν από την προθεσμία της 30ής Ιουνίου δημιουργεί αβεβαιότητα για το μέλλον της στην Ένωση. Το κατά πόσο οι αρχές θα μπορέσουν πλέον να επιβάλουν κάτι που θα ισοδυναμούσε με απαγόρευση, θα αποτελέσει δοκιμασία για την αποτελεσματικότητα των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τα κρυπτονομίσματα.

Την Τρίτη, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) ανέφερε ότι οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων που δεν διαθέτουν άδεια πρέπει να «λάβουν άμεσα μέτρα ώστε να τερματίσουν με ομαλό τρόπο τις δραστηριότητές τους στην ΕΕ».

Το εμβληματικό κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ για τα κρυπτονομίσματα, γνωστό ως MiCA, τέθηκε σε ισχύ πέρυσι, δίνοντας στις εταιρείες προθεσμία έως τα τέλη Ιουνίου για να αποκτήσουν άδεια σε ένα κράτος-μέλος, ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν πελάτες σε ολόκληρο το μπλοκ των 27 χωρών.

Η Binance ισχυρίζεται ότι έχει πάνω από 300 εκατομμύρια πελάτες παγκοσμίως, αλλά αρνήθηκε να αποκαλύψει πόσοι βρίσκονται στην ΕΕ. Η εφαρμογή της κατέγραψε πάνω από 4 εκατομμύρια λήψεις στο μπλοκ την περασμένη χρονιά, με τις περισσότερες σε Γαλλία, Γερμανία και Ισπανία, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Sensor Tower.

Οι ρυθμιστικές αρχές που εξέταζαν την αίτηση της Binance εξέφρασαν επίσης ανησυχίες για το υπόβαθρο ανώτερων στελεχών της εταιρείας και για το ιστορικό της στον έλεγχο ξεπλύματος χρήματος, το οποίο θεώρησαν ανεπαρκές, σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Μία από τις πηγές στάθηκε στην επιρροή του ιδρυτή Changpeng Zhao, ο οποίος είχε δηλώσει σε podcast τον Φεβρουάριο ότι εξακολουθεί να είναι ο τελικός πραγματικός ιδιοκτήτης, ενώ τόνισε και την ιδιαίτερα πολύπλοκη παγκόσμια δομή της Binance.

Η Lynch δήλωσε στο Reuters ότι ο Zhao έχει «απομακρυνθεί 100%» από την εταιρεία.

Η Binance είχε αντιμετωπίσει στο παρελθόν δυσκολίες στην απόκτηση ρυθμιστικής έγκρισης σε άλλες χώρες. Δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ της ζητήθηκε να αποχωρήσει από την Ιαπωνία, αφού λειτουργούσε εκεί χωρίς άδεια. Η κύρια άδεια λειτουργίας της βρίσκεται πλέον στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Το 2023, ο Zhao - γνωστός ως CZ - ομολόγησε την ενοχή του για παραβίαση της αμερικανικής νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος, στο πλαίσιο ενός διακανονισμού ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, μετά από έρευνα που διήρκεσε πολλά χρόνια. Εξέτισε ποινή φυλάκισης σχεδόν τεσσάρων μηνών, προτού του χορηγηθεί χάρη πέρυσι από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Οι αμερικανικές αρχές ανέφεραν ότι η Binance είχε παραβιάσει τη νομοθεσία κατά του ξεπλύματος χρήματος και των κυρώσεων και ότι δεν είχε αναφέρει περισσότερες από 100.000 ύποπτες συναλλαγές που συνδέονταν με ομάδες που έχουν χαρακτηριστεί από την Ουάσινγκτον ως τρομοκρατικές οργανώσεις.

Συντονισμός των ρυθμιστικών αρχών

Σύμφωνα με τον MiCA, οι εταιρείες κρυπτονομισμάτων μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω μιας μόνο εθνικής ρυθμιστικής αρχής και να τη χρησιμοποιήσουν ως «διαβατήριο» για την πώληση υπηρεσιών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ρυθμιστικές αρχές της Λετονίας, της Ιρλανδίας και της Ελλάδας συνεργάστηκαν στενά για να διασφαλίσουν μια συνεπή προσέγγιση όσον αφορά την αίτηση της Binance, ανέφερε μία από τις πηγές του Reuters.

Ορισμένες ρυθμιστικές αρχές έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η άνιση εφαρμογή των κανόνων θα μπορούσε να υπονομεύσει τις προσπάθειες εποπτείας ενός κλάδου πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ο οποίος, όπως προειδοποιούν, θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τις αγορές, να διευκολύνει την παράνομη χρηματοδότηση και να βλάψει τους επενδυτές, εάν δεν εποπτεύεται κατάλληλα.

Η Binance πιστεύει ότι πληροί τις απαιτήσεις του MiCA, όπως ανέφερε την περασμένη εβδομάδα η γενική σύμβουλος της εταιρείας, Eleanor Hughes. Ενώ οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές χορηγούν τις άδειες, οι αιτήσεις μπορούν να συζητηθούν μέσω της ESMA.

Πηγή: skai.gr

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